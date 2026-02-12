Сталося це після пожежі, спричиненої атакою українських дронів. Подробиці розповідає інформаційна агенція Reuters з посиланням на власні джерела.
Читайте також У Туреччині на пляжі знайшли БпЛА: він належить Росії
Яких пошкоджень зазнав Волгоградський НПЗ?
Як зазначили в агенції, атаки України на російські енергетичні об'єкти дещо зменшилися в січні на тлі мирних переговорів, проте останніми днями їхня інтенсивність знову значно зросла.
За інформацією джерел, унаслідок удару серйозно пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти АВТ-1 (CDU-1), яка забезпечує близько 40 % потужності заводу.
Її добова продуктивність становить приблизно 18 600 тонн нафти, або близько 140 000 барелів на добу. Представники "Лукойлу" на запит коментаря не відповіли.
Зазначимо, що у 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,5 мільйона тонн нафти – це приблизно 5 % від загального обсягу переробки на всіх російських нафтопереробних заводах. А за минулий рік підприємство виробило: 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину, 700 тисяч тонн мазуту.
Як українські БпЛА б'ють по ворожих об'єктах?
СБУ досягла нового максимуму в дальності ударів безпілотниками. Цього разу далекобійні дрони успішно атакували Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі, який належить до структури "Лукойлу". Варто зауважити, що об'єкт розташовано за приблизно 1750 кілометрів від державного кордону України.
До того ж у ніч на 12 лютого в Росії фіксували атаки дронів на військові та промислові об'єкти в Тамбовській, Брянській та Волгоградській областях. Зокрема, постраждали будівлі на заводі "Прогрес" у Мічурінську, а в Брянській області виникли проблеми з електропостачанням.
Також з вечора 7 лютого та вранці 8 лютого серії атак безпілотників і ракет зазнав Новоросійськ. У соцмережах з'явилися повідомлення про влучання в портову інфраструктуру.