Одна з наймасштабніших атак: ворог залишив без світла українців в 11 регіонах

Російська армія протягом минулої доби здійснила одну із найбільш масштабних комбінованих атак по Україні. Ворог направив ракети та дрони зокрема й на об’єкти критичної інфраструктури та енергетики.

Які наслідки атак на енергетику?

Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів без світла залишилась частина споживачів в 11 областях та місті Києві, повідомляє Міненерго.

За даними відомства, через пошкодження енергооб'єктів подекуди електропостання відсутнє:

у Київській;

Запорізькій;

Донецькій;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Сумській;

Волинській;

Львівській;

Чернігівській;

Харківській;

Хмельницькій областях;

та місті Києві.

Енергетики наразі намагаються якнайшвидше повернути світло в домівки українців та працюють в посиленому режимі.

Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів,

– додали в Укренерго.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Зауважте, що, за даними Повітряних сил, вночі над Україною знищили 41 ракету та 652 ворожі БПЛА. Очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що нічна атака Росії була однією із найбільш масштабних від початку війни.

Водночас ще й негода додала клопоту енергетикам. Через погіршення погодних умов, грозу та вітер, на ранок повністю або частково залишилися знеструмленими понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Зараз ремонтні бригади обленерго вже працюють на місцях, щоб відновити пошкоджені мережі.

Важливо! Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі 24 Каналу пояснив, що під час масованих атак Росія використовує усе, що має в доступі. Адже ВПК ворога працює активно, виробляючи нові дрони та ракети, а росіяни до того ж постійно проводять тренування бойових розрахунків.

Яке споживання електроенергії?

Попри масовану атаку ворога, сьогодні Міненерго не прогнозує планових відключень електроенергії.

До того ж споживання електрики сьогодні має тенденцію до зниження. На ранок 14 травня воно було нижчим на цілих 5,1% порівняно з тим же часом у середу.

Енергетики пояснюють зниження споживання ясною погодою у більшості регіонів України, окрім частини північних та східних областей. Через це ефективно працюють побутові сонячні електростанції, а українці менше використовують електроенергії із загальної мережі.

Тому Укренерго радить активніше споживати світло саме вдень.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години та не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 18:00 до 22:00,

– порадили енергетики.

Важливо! Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Дізнатися про зміни можна на офіційному сайті або сторінках у соцмережах свого обленерго у регіоні.

Які ще наслідки атаки відомі?

Російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт у Чернігівському районі, через що без електропостачання залишилися понад 31 тисяча споживачів.

Під масованим ударом опинилася й Кременчуцька громада на Полтавщині. Російська армія застосувала дрони та ракети, пошкодивши технічне обладнання на одному з промислових об’єктів, а також понад десять транспортних засобів і складські приміщення автотранспортного підприємства.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Кременчука.

Через нічний обстріл на Полтавщині без газопостачання залишилися близько тисячі абонентів у кількох населених пунктах. Крім того, у регіоні фіксуються й наслідки негоди: через несприятливі погодні умови понад 2 тисячі абонентів також залишаються без електроенергії.