Жодного дня без обстрілів: у ДТЕК показали статистику атак на українську енергосистему
- З жовтня попереднього року Росія системно атакує енергосистему України, жодного дня без обстрілів.
- У січні 2026 року щодня фіксуються нові пошкодження, ремонтні служби працюють безперервно для відновлення енергосистеми.
З початком опалювального сезону Росія системно атакує українську енергосистему. Від жовтня 2025 року не було жодного дня без обстрілів. Найбільше пошкоджень в енергетиці за січень 2026 року.
Як часто Росія обстрілює енергетику?
Про те, як інтенсивно Росія атакувала українську енергосистему за першу половину осінньо-зимового періоду, ДТЕК показує у власній статистиці.
Дивіться також Ексміністр енергетики попередив про загрози, якщо Росія вдарить по українських АЕС
За жовтень 2025 року українці пережили 5 масованих атак. Ще 26 днів Росія безперервно била точково "Шахедами", КАБами та іншими снарядами.
Зверніть увагу! 10 жовтня 2022 року Росія вперше завдала масованого удару по енергетиці.
Аналогічна ситуація в листопаді, коли було 5 масованих атак і не було жодного дня, щоб на Україну не летіли повітряні цілі. Загалом за цей місяць 0 днів без обстрілів енергетики.
За грудень було 6 масованих атак. Проте в січні 2026 року маємо такий же показник, попри те, що минула лише половина місяця.
Важливо! У січні 2026 року щодня фіксують нові пошкодження енергосистеми.
Статистика атак Росії на енергетику України / Інфографіка ДТЕК
Яка ситуація в енергосистемі України?
У ніч на 20 січня росіяни здійснили новий масований удар. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляє, що уряд координує дії з відновлення енергосистеми.
Ворог цілеспрямовано б'є по критичній інфраструктурі. Було багато балістичних ударів. Є пошкодження в низці областей та у столиці,
– каже Юлія Свириденко.
Також через наслідки ударів по Києву в окремих районах перебої з водо-, тепло- та електропостачанням. Без тепла залишаються понад 5 тисяч будинків. Складна ситуація зокрема у Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Ремонтні служби працюють безперервно. А Уряд використовує всі наявні інструменти та можливості, щоб підтримати людей.
Як довго чекати на відновлення?
Нова російська атака на Київ у ніч з 19 на 20 січня залишила без теплопостачання понад 5 тисяч багатоповерхівок. Більшість із них – будинки, які були без опалення через обстріл критичної інфраструктури від 9 січня.
Також прогнозується, що наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною через обстріли, проблеми з енергопостачанням можуть зростати.
Проте тотальний блекаут в Україні малоймовірний через наявність імпорту електроенергії та роботу з європейською енергосистемою. Щодо регіональних блекаутів – можливі на одну-дві доби в окремих містах через пошкодження підстанцій або високовольтних мереж.