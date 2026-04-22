Переробляли понад 20 мільйонів тонн: у Росії зупинилися ще два НПЗ

У Росії через успішні атаки дронів зупинили роботу ще два потужних нафтопереробних заводи – Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ. Обидва підприємства належать компанії "Роснефть".

Чому заводи зупинили нафтопереробку?

Нафтопереробний завод у російському Туапсе а узбережжі Чорного моря зупинив нафтопереробку після того, як його атакували безпілотники 16 та 20 квітня, пише Reuters.

За словами губернатора Краснодарського краю Росії та місцевої прокуратури, серія ударів призвела до пошкоджень транспортної інфраструктури. Також спалахнули пожежі у сховищах нафтопродуктів.

Водночас джерела видання уточнили, що Туапсинський НПЗ не зміг продовжити роботу через пожежу в порту., яка зробила відвантаження нафти неможливим. Тому єдину установку для переробки нафти на заводі довелося зупинити. Коли відновлять нафтопереробку, наразі невідомо.

Також після ударів дронів зупинив первинну переробку нафти 18 квітня Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

За даними галузевих джерел, атаки вивели з ладу обидві установки:

АВТ-11, яка забезпечує близько 80% потужностей;

та АВТ-9, яка дає ще 20% нафтопереробки

Найбільш відчутно постраждала установка АВТ-11. Це при тому, що її ремонт до атаки тривав уже понад місяць.

Україна посилила атаки на енергетичну інфраструктуру Росії на тлі того, як США, які раніше виступали посередником у мирних переговорах щодо завершення війни, змістили фокус уваги на конфлікт в Ірані,

– пише видання.

Важливо! Пожежу, що спалахнула внаслідок удару по Туапсинському НПЗ, не могли ліквідувати понад 15 годин.

Скільки нафти переробляли пошкоджені НПЗ?

Туапсинський НПЗ стратегічне значення для Росії, оскільки виробляє пальне в основному на експорт. Завод має потужність близько 12 мільйонів метричних тонн на рік, а саме приблизно 240 тисяч барелів на добу.

У Туапсе виробляють:

дизельне пальне;

мазут;

вакуумний газойль тощо.

Новокуйбишевський НПЗ переробляє дещо менше нафти, але його вважають найбільш технічно оснащеним у самарській групі. Потужність його нафтопереробки сягає 8,3 мільйона тонн на рік.

Зауважте! Торік завод у Новокуйбишевську виробив 1,1 мільйона тонн бензину, 1,6 мільйона тонн дизелю та 1,3 мільйона тонн мазуту.

Які наслідки атак на російські НПЗ?