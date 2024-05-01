Різко зросли ціли на бензин: у Росії проблеми через атаки на НПЗ, – Politico

Численні удари по російських НПЗ починають "вилазити боком" росіянам. Так, у країні-агресорці закінчується запас бензину.

Politico пише, що атаки українських дронів на нафтопереробні заводи спричини великий дефіцит. Подібні удари завдають критичної шкоди, яку починають відчувати й самі росіяни.

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Зазнають величезних збитків

Видання стверджує, що у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів різко. Порівняно з попередніми показниками зросли, лише за останній тиждень вони зросли майже на 10 відсотків.

Зокрема, шестимісячного максимуму досягли ціни на бензин. Вони зросли більш ніж на 20 відсотків з початку року. е пов'язано з тим, що через постійні атаки на НПЗ зменшується постачання палива, адже все більше підприємств змушені призупиняти виробництво.

Подібні атаки дронів на російські нафтопереробні заводи завдають критичної шкоди та величезних збитків, оскільки кількість палива зменшилась не лише для цивільних споживачів, а й для військової техніки.

Ще у 2023 році країна-агресорка була змушена накласти заборону на експорт бензину та дизельного пального через дефіцит на внутрішньому ринку. Однак на міжнародному ринку паливо коштувало дорожче ніж в середині Росії.

Це призвело до того, що посередники продавали бензин за кордон на чорному ринку. Ситуація з нафтопереробними заводами змусить Росію обирати – наповнювати коштами за бензин свій бюджет і спонсорувати війну в Україні чи забезпечити паливом своїх військових та цивільних.

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