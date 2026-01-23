Аварійні відключення світла: чому їх запровадили та коли скасують

Вранці у п'ятницю, 23 січня, ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилася. Зокрема у більшості регіонів країни вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Що відбувається наразі з енергосистемою України?

Головна причина цих вимушених відключень електроенергії – це наслідки масованих ракетно-дронових атак як електростанції, так і на підстанції систем передачі та розподілу електроенергії, про що зазначили в Укренерго.

Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів. Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт,

– пояснили у повідомленні.

Чому ж так відбувається? Наразі обладнання в Україні працює "на межі можливого".

Через попередні пошкодження та руйнування внаслідок атак Росії вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити українців світлом. Але ці блоки потребують зупинки для ремонту.

Тому диспетчери були змушені застосувати аварійні відключення, щоб:

зберегти баланс в енергосистемі; не допустити неконтрольованих знеструмлень.

Важливо! Неконтрольовані відключення загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування.

Який наразі щодо ситуації прогноз?

Енергетики вже працюють над відновленням. Зокрема ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів,

– розповіли в Укренерго.

Зверніть увагу! Українців просять з розумінням поставитись до ситуації та споживати 23 січня електроенергію максимально раціонально.

Нагадаємо, що українцям також порадили зробити запас води, їжі та ліків. Такий допис опублікували у соцмережах МВС 22 січня.

Населенню порекомендували зробити вдома запас на 3-5 діб:

питної та технічної води; продуктів тривалого зберігання; необхідних медикаментів.

Також у МВС заявили, що у першу чергу слід підготувати валізу першої потреби, у якій мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Перевірте рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального,

– додали у дописі.

Також українців закликали:

потурбуватися про домашніх улюбленців – забезпечити для них запас корму;

підготуватися до посилених заходів безпеки, зокрема слідкувати за повідомленнями влади, подбати про безпеку дітей та обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби;

під час перебоїв з опаленням та світлом дотримуватися базових правил обігріву оселі.

Зауважте! У МВС додали, що не слід намагатися обігріти всю квартиру. Навпаки – слід перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті. Також потрібно одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.

Що ще слід знати про ситуацію в енергетиці країни?