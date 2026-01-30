Плату за комунальні послуги перерахують: як це працюватиме
- Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або були неналежної якості.
- Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року, і споживачам не потрібно подавати жодних додаткових заяв.
Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги. Наголошується, що населення має платити лише за реально отриману комуналку.
Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Дивіться також Пільговий тариф на електроенергію: чи діє він у 2026 році в Україні
Що передбачає рішення Уряду?
Відповідне рішення Уряд ухвалив 30 січня.
Тож, якщо комунальні послуги не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів чи з інших причин, споживачі не мають платити за них.
Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.
Нагадаємо, що через атаки у січні у низці міст, зокрема в Києві, виникли тривалі перебої з тепло- і водопостачанням.
Загалом без теплопостачання були мешканці близько 6 тисяч багатоповерхівок столиці, частина з них – двічі. Наразі у Києві досі проводяться відновлювальні роботи. Ще близько 250 будинків без тепла.
Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити ці суми у платіжках,
– наголосила Свириденко.
Оператори повинні оприлюднити інформацію про кількість днів відсутності послуг у кожному будинку. За цей період плата не буде нараховуватися.
Контролювати виконання цього рішення буде Міністерство розвитку громад і територій та Держпродспоживслужба.
Самим споживачам жодних додаткових заяв подавати не потрібно.
Що наразі відбувається в енергетиці України?
З 30 січня почали діяти домовленості з Росією про енергетичне перемир'я. Президент США обіцяв, що затишшя триватиме впродовж тижня.
У Києві та області наразі спостерігається позитивна динаміка щодо світла. Майже скрізь вдалося вийти з екстрених відключень та перейти на графіки постачання електроенергії для населення.
Водночас 31 січня, як і раніше, в усіх регіонах України протягом доби будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.