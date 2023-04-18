Жінкам доплатять 730 гривень до пенсії, але за однієї умови

У Пенсійному фонді розповіли, що жінкам нарахують надбавки до пенсій. Розмір цих виплат складе до 740 гривень. Однак не усі зможуть отримати гроші, адже вони передбачені лише для певної категорії.

Хто має право на додаткові 730 гривень

Українки мають право вийти на пенсію до 60 років. Крім того, можуть отримати ще й доплату у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Її виплачують разом із пенсією.

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Втім відповідно до закону України на усе це мають правовиховували їх до досягнення шестирічного віку та мають не менше 15 років страхового стажу.

До слова, цього року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2 093 гривень. Відповідно до цього, доплата до пенсії для багатодітних матерів складає 732,55 гривні.

Кому перерахують пенсію

Пенсіонерам, що продовжують працювати попри вік, у квітні перерахували пенсії. При цьому вони будуть нараховані остаточно тільки у червні – одразу за 3 місяці.

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Отримати доплату можуть ті, хто має не менше 35 років стажу та виплати у розмірі 7 тисяч гривень. Крім того, підвищення пенсій торкнеться таких категорій: