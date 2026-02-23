Отримання зарплати в Україні: чи може працівник сам вибирати банк для нарахування коштів

Чимало роботодавців можуть запропонувати українцям «зарплатні проєкти». Тобто працівники відкривають рахунки у конкретних банках.

Чи може людина сама вибрати банк для отримання зарплати?

Але це не означає, що людина має погоджуватися на цей банк, про що пише Дебет-кредит.

Згідно з чинним законодавством, зарплата може виплачуватися через банки або через небанківських надавачів платіжних послуг. Проте тільки за особистою письмовою згодою працівника.

Слід також врахувати наступні фактори:

рахунок визначає працівник; комісії, а також витрати за переказ оплачує роботодавець; виплату можна також здійснюватися поштовим переказом за вказаними реквізитами.

Важливо! Тобто без згоди людину неможливо його змусити його отримувати зарплату через конкретну фінустанову.

Ба більше, закон забороняє роботодавцям будь-яким способом обмежувати працівника у розпорядженні його заробітною платою. А вибір банку – це форма розпорядження власними коштами.

Роботодавець, звісно, може запропонувати працівнику конкретний зарплатний проєкт, але не має права:

змушувати відкривати рахунок у певному банку;

відмовляти у перерахуванні зарплати на рахунок іншої фінустанови;

перекладати банківські комісії на працівника.

Якщо ж роботодавець ігнорує звернення свого працівника, відмовляється перераховувати зарплату на вибраний людиною банк, то це є порушенням трудового законодавства. Тому людина має повне право:

подати письмову заяву, де вказані реквізитами рахунку; зафіксувати відмову (листування, відповіді тощо); звернутися до Державної служби України з питань праці.

Право самостійно обирати банк або іншу фінансову установу для отримання зарплати гарантується чинним законодавством. Про це повідомила Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Зверніть увагу! Це не залежить від внутрішніх правил підприємства чи бажання роботодавця.

Що ще слід знати про роботу у 2026 році?