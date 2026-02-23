Отримання зарплати в Україні: чи може працівник сам вибирати банк для нарахування коштів
- Згідно з законодавством, працівник має право самостійно обирати банк для отримання зарплати, і роботодавець не може примусити використовувати певну фінустанову.
- Роботодавець не має права відмовляти у перерахуванні зарплати на обраний працівником банк або перекладати банківські комісії на працівника.
Чимало роботодавців можуть запропонувати українцям «зарплатні проєкти». Тобто працівники відкривають рахунки у конкретних банках.
Чи може людина сама вибрати банк для отримання зарплати?
Але це не означає, що людина має погоджуватися на цей банк, про що пише Дебет-кредит.
Згідно з чинним законодавством, зарплата може виплачуватися через банки або через небанківських надавачів платіжних послуг. Проте тільки за особистою письмовою згодою працівника.
Слід також врахувати наступні фактори:
- рахунок визначає працівник;
- комісії, а також витрати за переказ оплачує роботодавець;
- виплату можна також здійснюватися поштовим переказом за вказаними реквізитами.
Важливо! Тобто без згоди людину неможливо його змусити його отримувати зарплату через конкретну фінустанову.
Ба більше, закон забороняє роботодавцям будь-яким способом обмежувати працівника у розпорядженні його заробітною платою. А вибір банку – це форма розпорядження власними коштами.
Роботодавець, звісно, може запропонувати працівнику конкретний зарплатний проєкт, але не має права:
- змушувати відкривати рахунок у певному банку;
- відмовляти у перерахуванні зарплати на рахунок іншої фінустанови;
- перекладати банківські комісії на працівника.
Якщо ж роботодавець ігнорує звернення свого працівника, відмовляється перераховувати зарплату на вибраний людиною банк, то це є порушенням трудового законодавства. Тому людина має повне право:
- подати письмову заяву, де вказані реквізитами рахунку;
- зафіксувати відмову (листування, відповіді тощо);
- звернутися до Державної служби України з питань праці.
Право самостійно обирати банк або іншу фінансову установу для отримання зарплати гарантується чинним законодавством. Про це повідомила Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
Зверніть увагу! Це не залежить від внутрішніх правил підприємства чи бажання роботодавця.
Що ще слід знати про роботу у 2026 році?
- Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році становить 8 647 гривень. Водночас мінімальна погодинна ставка – 52 гривні. Якщо людина виконала свою норму праці, а отримала менше ніж 8 647 гривень, то роботодавець повинен додати доплату до мінімальної зарплати.
- Тривалість робочого часу у 2026 році буде становити 261 робочий день та 104 вихідні дні. Свята під час дії воєнного стану не є офіційним відпочинком для населення.