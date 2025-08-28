Укр Рус
Економіка Соцвиплати Про це усі мовчать: чи мають право пенсіонери їздити на потязі безоплатно
28 серпня, 13:44
Про це усі мовчать: чи мають право пенсіонери їздити на потязі безоплатно

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Пенсіонери в Україні можуть безоплатно їздити на електричках та в деяких видах міського транспорту, таких як автобуси, тролейбуси, та трамваї.
  • А от у поїздах далекого сполучення пенсіонери повинні сплачувати повну вартість проїзду.

Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема і безоплатний проїзд у деяких видах транспорту.

Чи можуть пенсіонери пересуватися на потязі безоплатно?

Пенсіонери мають право пересувати на залізниці приміського сполучення – у електричках безоплатно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Водночас при пересуванні у потягах далекого сполучення для пенсіонерів таких пільг немає. Тобто, їм доведеться сплачувати повну вартість проїзду.

Окрім електричок пенсіонери можуть їздити безоплатно у деяких видах міського транспорту. Зокрема:

  • автобусах;
  • тролейбусах;
  • трамваях.

Зверніть увагу! Пільга для пенсіонерів на безоплатний проїзд у міському транспорті не поширюється на таксі.

Як менше витрачати на квитки в Укрзалізниці?

Укрзалізниця запустила програму лояльності, яка дозволяє відчутно скоротити витрати на проїзд. Зекономити можна саме на купівлі квитків у швидкісні поїзди Інтерсіті та Інтерсіті+. 

Виявляється на вартість проїзду впливають день та час покупки. Також грає роль клас вагона.


Як витратити менше на покупку квитків через Укрзалізницю / Інфографіка Укрзалізниці

Як ще економити на поїздках через Укрзалізницю?

За витрачені гроші на покупку квитків на Інтерсіті+ 1 класу, нараховуються бонуси, які потім можна використати як знижку. Аби взяти участь у цій програмі, потрібно зареєструватись у електронній системі.