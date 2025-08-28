Про це усі мовчать: чи мають право пенсіонери їздити на потязі безоплатно
- Пенсіонери в Україні можуть безоплатно їздити на електричках та в деяких видах міського транспорту, таких як автобуси, тролейбуси, та трамваї.
- А от у поїздах далекого сполучення пенсіонери повинні сплачувати повну вартість проїзду.
Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема і безоплатний проїзд у деяких видах транспорту.
Чи можуть пенсіонери пересуватися на потязі безоплатно?
Пенсіонери мають право пересувати на залізниці приміського сполучення – у електричках безоплатно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.
Водночас при пересуванні у потягах далекого сполучення для пенсіонерів таких пільг немає. Тобто, їм доведеться сплачувати повну вартість проїзду.
Окрім електричок пенсіонери можуть їздити безоплатно у деяких видах міського транспорту. Зокрема:
- автобусах;
- тролейбусах;
- трамваях.
Зверніть увагу! Пільга для пенсіонерів на безоплатний проїзд у міському транспорті не поширюється на таксі.
Як менше витрачати на квитки в Укрзалізниці?
Укрзалізниця запустила програму лояльності, яка дозволяє відчутно скоротити витрати на проїзд. Зекономити можна саме на купівлі квитків у швидкісні поїзди Інтерсіті та Інтерсіті+.
Виявляється на вартість проїзду впливають день та час покупки. Також грає роль клас вагона.
Як витратити менше на покупку квитків через Укрзалізницю / Інфографіка Укрзалізниці
Як ще економити на поїздках через Укрзалізницю?
За витрачені гроші на покупку квитків на Інтерсіті+ 1 класу, нараховуються бонуси, які потім можна використати як знижку. Аби взяти участь у цій програмі, потрібно зареєструватись у електронній системі.