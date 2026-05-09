Борги теплокомуненерго злетіли більш як вдвічі: який план порятунку готує уряд

Борги за газ підприємств теплокомуненерго, які забезпечують українців теплом, стрімко зростають. За час повномасштабної війни вони збільшилися вже більш ніж удвічі.

Як уряд планує розв'язувати проблему боргів?

Про це після виїзного засідання уряду повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

Як зазначила прем'єрка, підприємства заборгували перед Нафтогазом вже майже 150 мільярдів гривень. Хоча ще чотири роки тому борги ТКЕ складали 60 мільярдів гривень.

За останні чотири роки борги підприємств теплокомуненерго, в тому числі з прифронтових областей, перед групою "Нафтогаз" зросли більш ніж удвічі,

– зазначила Свириденко.

Тому уряд шукає вихід із цієї ситуації і вже доручив напрацювати різні механізми для компенсації різниці в тарифах.

За словами Свириденко, Кабмін наразі розглядає кілька джерел фінансування:

виділення коштів державного бюджету;

залучення допомоги Євросоюзу та міжнародних партнерів;

або ж використання дивідендів інших державних компаній.

Раніше аналітик ринку природного газу Михайло Свищо розповів, що понад 80% боргів ТКЕ – прострочені.

Він наголосив, що проблема заборгованості підприємств теплокомуненерго в Україні має системний характер. Ба більше, її потрібно терміново вирішувати, адже від цього залежить доля наступного опалювального сезону.

Борги підприємств теплопостачання за спожитий газ досягли рівня, якого Україна не бачила з 1990-х. Ця проблема вже давно перестала бути суто галузевою – сьогодні вона безпосередньо визначає, чи матимуть українці тепло наступної зими,

– підкреслив Свищо.

Хто лідер із заборгованості у регіонах?

У лідерах України серед найбільших боржників опинилася Харківщина. Станом на кінець березня 2026 року підприємства теплокомуненерго регіону заборгували за газ рекордні 27,3 мільярда гривень, розповів перший заступник голови парламентського комітету енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

Таким чином, за його словами, борги Харківщини склали майже чверть усієї газової заборгованості по країні.

Борги розподіляються наступним чином:

16,83 мільярда гривень ТКЕ Харківщини винні "Нафтогаз Трейдингу";

ще 9,38 мільярда гривень – Нафтогазу;

а 1,11 мільярда гривень складає заборгованість перед Нафтогазом, утворена до 2021 року.

Ні в якому разі не хотів би, щоби це сприймалося як якась "антихарківська" дія. Просто завжди треба знати відповідь на просте питання – хто ж по кінцю платить за "банкет"?! Якщо це державний бюджет в даному випадку – це теж відповідь! Просто треба про це чесно казати!

– зауважив Кучеренко.

Чому можуть з'являтися борги за газ платіжках?

Навіть за умови своєчасної оплати за газ у платіжці може раптово з’явитися борг. Найчастіше причина не в нарахуваннях, а в технічних помилках під час заповнення реквізитів. У таких випадках кошти фактично надходять у систему, але постачальник не може правильно їх ідентифікувати, тож платіж не зараховується.

Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо максимально уважно заповнювати поле «Призначення платежу». У ньому слід обов’язково вказувати номер особового рахунку, прізвище, ім’я та по батькові платника, повну адресу домогосподарства, а також чітке формулювання призначення – "оплата послуги з розподілу газу".

Якщо ж помилка все-таки сталася і кошти не відобразилися на рахунку, необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів газопостачальної компанії. При цьому слід надати підтверджувальні документи про здійснену оплату для подальшого уточнення та зарахування платежу.