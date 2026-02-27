Росія намагається збільшити доходи до бюджету за рахунок нафти, щоб продовжувати війну проти України. Тому Міністерство оборони активно працює над скороченням нафтових прибутків Москви.
Як тиснутимуть на економіку Росії?
Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з журналістами, пише "Укрінформ".
Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання – працювати над блокуванням російського "тіньового флоту". Взялися за це як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза,
– зауважив Федоров.
Другим важливим напрямком Міноборони, за словами Федорова, залишається робота над скороченням переробки нафти в Росії.
Відомство вже розпочало співпрацю з різноманітними українськими та міжнародними інститутами й групами, щоб об'єднати спільні зусилля задля тиску на Москву.
Федоров додав, що зараз Москва поспішає. Ворог навіть вже запускає ракети по Україні просто з конвеєра.
Михайло Федоров
Міністр оборони України
Тому вони збільшили експорт сирої нафти – їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки.
Зауважте! У 2025 році дефіцит бюджету Росії сягнув 5,645 трильйона рублів. "Дірка" у бюджеті збільшилася у 1,6 раза порівняно із 2024 роком, повідомили у російському Мінфіні. Доходи від продажу нафти і газу впали на цілих 24%.
Наскільки Росія залежна від "тіньового флоту"?
Станом на 2026 рік Україна та міжнародні партнери запровадили санкції проти сотень "тіньових" танкерів Москви. Однак російський "тіньовий флот" й досі транспортує близько 11% морських перевезень нафти у світі.
- За інформацією The Economist, у грудні 2025 року ці судна Росії перевозили майже 5 мільйонів барелів нафти на добу.
- Кожен п'ятий танкер, що курсує міжнародними водами, підозрюють в обході санкцій на користь Кремля.
Втім, аналітики підрахували, що санкції значно вплинули на продуктивність "тіньових танкерів", адже їм доводиться змінювати маршрути і частіше перевантажувати нафту, аби уникнути жорсткого контролю. Через це продуктивність зменшується:
- після запровадження санкцій ЄС проти судна – на 30%;
- після обмежень США – на цілих 70%.
Зауважте! На додачу у січні цього року Євросоюз заборонив імпорт будь-яких продуктів, виготовлених з російської нафти, що ще більше має обмежити доходи Кремля.
Які санкції проти "тіньового флоту" діють?
-
Євросоюз значно розширив свій санкційний список: під обмеження вже потрапили майже 600 танкерів, які пов’язують із російським так званим "тіньовим флотом".
-
Президент Володимир Зеленський зазначив, що санкції проти цих суден, які Росія використовує для експорту нафти, вже зупинили щонайменше 20% флоту. За його словами, Кремль намагається компенсувати втрати, залучаючи нові судна, проте зробити це стає дедалі складніше.
-
Водночас у ЄС готують новий, потенційно більш ефективний крок, щоб обмежити нафтові доходи Москви. Розглядається заміна цінової стелі на російську нафту повною забороною на надання морських послуг, що суттєво ускладнить транспортування сировини морем і додатково вдарить по доходах Кремля у рамках 20-го пакета санкцій.