Втім, аналітики підрахували, що санкції значно вплинули на продуктивність "тіньових танкерів", адже їм доводиться змінювати маршрути і частіше перевантажувати нафту, аби уникнути жорсткого контролю. Через це продуктивність зменшується: 

  • після запровадження санкцій ЄС проти судна – на 30%;
  • після обмежень США – на цілих 70%. 

Зауважте! На додачу у січні цього року Євросоюз заборонив імпорт будь-яких продуктів, виготовлених з російської нафти, що ще більше має обмежити доходи Кремля. 

Які санкції проти "тіньового флоту" діють?

  • Євросоюз значно розширив свій санкційний список: під обмеження вже потрапили майже 600 танкерів, які пов’язують із російським так званим "тіньовим флотом".

  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що санкції проти цих суден, які Росія використовує для експорту нафти, вже зупинили щонайменше 20% флоту. За його словами, Кремль намагається компенсувати втрати, залучаючи нові судна, проте зробити це стає дедалі складніше.

  • Водночас у ЄС готують новий, потенційно більш ефективний крок, щоб обмежити нафтові доходи Москви. Розглядається заміна цінової стелі на російську нафту повною забороною на надання морських послуг, що суттєво ускладнить транспортування сировини морем і додатково вдарить по доходах Кремля у рамках 20-го пакета санкцій.