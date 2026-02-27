Росія намагається збільшити доходи до бюджету за рахунок нафти, щоб продовжувати війну проти України. Тому Міністерство оборони активно працює над скороченням нафтових прибутків Москви.

Як тиснутимуть на економіку Росії?

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з журналістами, пише "Укрінформ".

Дивіться також Це гарний сигнал: як Путін показав, що удари по НПЗ дуже болючі для Росії

Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання – працювати над блокуванням російського "тіньового флоту". Взялися за це як за системний проєкт, де є велика відповідальна команда та експертиза,

– зауважив Федоров.

Другим важливим напрямком Міноборони, за словами Федорова, залишається робота над скороченням переробки нафти в Росії.

Відомство вже розпочало співпрацю з різноманітними українськими та міжнародними інститутами й групами, щоб об'єднати спільні зусилля задля тиску на Москву.

Федоров додав, що зараз Москва поспішає. Ворог навіть вже запускає ракети по Україні просто з конвеєра.

Михайло Федоров Міністр оборони України Тому вони збільшили експорт сирої нафти – їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки.

Зауважте! У 2025 році дефіцит бюджету Росії сягнув 5,645 трильйона рублів. "Дірка" у бюджеті збільшилася у 1,6 раза порівняно із 2024 роком, повідомили у російському Мінфіні. Доходи від продажу нафти і газу впали на цілих 24%.

Наскільки Росія залежна від "тіньового флоту"?

Станом на 2026 рік Україна та міжнародні партнери запровадили санкції проти сотень "тіньових" танкерів Москви. Однак російський "тіньовий флот" й досі транспортує близько 11% морських перевезень нафти у світі.

За інформацією The Economist, у грудні 2025 року ці судна Росії перевозили майже 5 мільйонів барелів нафти на добу.

Кожен п'ятий танкер, що курсує міжнародними водами, підозрюють в обході санкцій на користь Кремля.