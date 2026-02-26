"Я дам 158 гривень": Марцінків пропонує перевірити реальну вартість борщу

Міський голова Івано-Франківська запропонував перевірити, чи можна приготувати борщ за 158 гривень. Однак борщовий індекс навряд відповідає реальній вартості страви та купівельній спроможності українців.

Скільки коштує приготувати борщ?

Про те, чи можна за встановленим борщовим індексом приготувати страву, йшлося на нараді Івано-Франківська.

Дивіться також Популярний мобільний оператор змінює ціни: скільки доведеться заплатити у березні

Начальник відділу торгівлі Тарас Слободян розповів, що одним із показників купівельної спроможності українців та зростання цін – є вартість борщового набору.

Важливо! "Індекс борщу" – середня вартість базового набору для приготування страви.

У 2025 році індекс був на позначці 158 гривень. Однак міський голова Івано-Франківська сумнівається, що за ці гроші реально приготувати борщ.

Зараз ми зробимо експеримент. Я тобі сам 158 гривень дам зі своєї зарплати – йди купи, звари борщу,

– сказав Руслан Марцінків.

Водночас відомо, що ціни на 3 літри борщу (м'ясного/пісного) були такими:

у 2021 році – 73,5 гривні/30,2 гривні;

у 2022 році – 97,1 гривні/43,6 гривні;

у 2023 році – 120,6 гривні/52,6 гривні;

у 2024 році – 141,6 гривні/70,1 гривні;

у 2025 році – 158,3 гривні/76,1 гривні.

Скільки коштує борщовий набір у 2026 році та що туди входить?

Щоб вирахувати вартість борщу, спершу треба визначитись із продуктами. Суттєвою є різниця для тих, хто їсть страву без м'яса. Хтось – навпаки, крім м'яса, вважає невід'ємними для борщу хліб та сметану. Або навіть за усіма традиціями – горілку.

Зауважте! Базовий борщовий набір складається з основних продуктів, необхідних для приготування. Зокрема йдеться про капусту, буряк, картоплю, моркву, цибулю ріпчасту, томатну пасту, олію рафіновану. Ціни враховують за середніми показниками.

Як пише видання Мінфін, індивідуальні вподобання українців є визначальними у вартості борщового набору. Однак приблизно можна порахувати:

якщо готувати борщ за базовим набором, але замінити томатну пасту на помідори – маємо індекс 74,34 гривні ;

– маємо індекс ; аналогічний набір, але з м'ясом – 161,51 гривні ;

– ; за борщ із м'ясом, хлібом та сметаною доведеться заплатити 239,15 гривні ;

доведеться заплатити ; якщо до попереднього варіанту додати ще часник і сало вийде 268,80 гривні ;

вийде ; і для поціновувачів – борщовий набір із горілкою обійдеться у 395,58 гривні.

Тобто, кошик борщу дійсно залежить від персональних вподобань. Доцільно також враховувати мережу магазинів, де купуєте продукти, та область, у якій мешкаєте. Адже ці умови зокрема впливають на ціни та середню вартість страви.

Що ще відомо про вартість продуктів у 2026 році?