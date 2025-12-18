Укр Рус
18 грудня, 15:26
Британія б'є по доходах Росії: нові нафтові компанії потрапили під санкції

Ірина Гайдук

Велика Британія запроваджує нові санкції проти Росії, намагаючись обмежити її енергетичні доходи. У списку опинилися великі нафтові компанії і не тільки.

Хто потрапив до нового списку? 

Уряд Великої Британії у четвер, 18 грудня, додав до санкційного списку ще 24 фізичних осіб та компаній, пов'язаних з Росією, передає 24 Канал з посиланням на МЗС Британії.

Зокрема, основний удар прийшовся на нафтові компанії Росії. Під санкції потрапили: 

  • "Татнефть";
  • "Русснефть";
  • "Руснефтегаз";
  • та "ННК-Ойл".

Також Британія запровадила обмеження щодо п'яти фізичних осіб.

 

 

 

 

 

 