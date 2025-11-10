Обстріли енергетики вже дуже болючі: чи буде в Україні світло та тепло взимку

Росіяни посилили удари по українській енергетиці, націлюючись не лише на великі, але й менші об'єкти. Експерти зауважують, що деякі пошкодження вже не підлягають ремонту, однак ситуація далека від катастрофічної.

Попри важкі наслідки атак, енергетикам вдається стабілізовувати ситуацію в енергосистемі. Експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували, чи вдасться росіянам залишити українців без тепла і світла, а також припустили, як найкраще захиститися від ворожих атак.

Як швидко вдається долати наслідки атак?

Як швидко вдається долати наслідки атак?

У ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Під основним ударом ворога були об'єкти енергетики. Росіяни намагались знищити не лише великі, але й дрібні об'єкти енергетики, зауважив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Зокрема, мовиться про об'єкти розподіленої генерації.

Після атаки у низці областей виникла складна ситуація зі світлом, вводили графіки обмежень електроспоживання. А метро у Харкові на два дні зупинило роботу.

Ситуація складна, це правда, але вона залишається керованою. Думаю, що ця зима так і пройде. Нас атакуватимуть, після цього буде важкий тиждень – 10 днів, потім швидкими темпами все відновлюватимуть, а далі – знов удар,

– припустив Харченко.

Наразі росіянам вдається завдавати серйозних ударів з періодичністю раз на 5 – 7 тижнів. Так може тривати і надалі. Україна тим часом нарощуватиме протиповітряну оборону.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot у США. Він також додав, що у цей час європейські партнери могли б тимчасово надати Україні власні комплекси.

Чи вдасться Росії "заморозити" українців?

Також важливими цілями для росіян стали ТЕЦ та ТЕС. Через це усі теплові електростанції зупинилися. Директор Центру досліджень енергетики пояснив, що зараз триває важка робота, аби відновити усі пошкодження. За його словами, дещо справді не підлягає ремонту, але суттєву частину пошкодженого обов'язково відремонтують.

Підстав для апокаліптичних сценаріїв я не бачу. Добра новина у тому, що опалювальні системи наших міст є доволі децентралізованими. Навіть там, де є великі теплоелектроцентралі, як, наприклад, у Києві, є також 186 котелень, які розподілені по всьому місту. Тобто, якщо щось станеться, резерв живлення теплом залишиться за будь-якого сценарію,

– наголосив Харченко.

Отже, росіянам не вдасться залишити українців повністю без тепла, хоч би як вони цього не хотіли.

Прогноз на зиму для України: дивіться відео

Який найкращий спосіб захистити українську енергетику?

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що найкращий захист для українських енергооб'єктів – удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Якби у нас була відповідна зброя стримування, яка точно могла б завдати критичну шкоду Росії – ніяких атак по Україні не було б. Вони б'ють по нас, бо розуміють, що ми поки не можемо дзеркально їм відповісти. Вони користуються безкарністю,

– пояснив Омельченко.

Засоби протиповітряної оборони справді можуть мінімізувати шкоду від російських атак, однак не самих обстрілів це не зупинить. Таку ж думку поділяє і полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

"Оптимальний варіант – бити саме по Москві. Створивши блекаут у Бєлгороді, Курську чи Воронежі – ніяк не вплине на рішення щодо ударів по Україні. Москвичам байдуже, що відбувається на інших їхніх територіях, головне, щоб все добре було у них. Якщо світла, води чи тепла не буде в Москві – це зупинить удари і по Україні", – підкреслив Світан.

Водночас довкола Москви вибудували потужну систему ППО, тож пробити її можуть не дрони, а балістичні ракети.

Україні потрібно знищувати російську енергетику: перегляньте відео

Поради для українців на складну зиму

Для того, аби пережити нелегкі обставини взимку, насамперед варто бути готовим психологічно, каже Володимир Омельченко. За його словами, ворог намагатиметься тиснути насамперед інформаційно, аби зламати психологічно.

Крім того, кожен українець може зробити свій вклад у стабільність енергосистеми.

Нам також потрібно зменшити енергоспоживання у пікові години, застосовувати енергозберігальне обладнання. Моя порада для тих, у кого є газові котли: варто мати акумулятор. Коли світло є – заряджати його, а коли немає – підключати до котла,

– додав Омельченко.

Нагадаємо, що пікові години навантаження на енергосистему відбуваються :

з 8:00 до 11:00 ранку – ранковий максимум;

з 15:00 до 22:00 – вечірній максимум.

Як підготуватись до важкої зими: дивіться відео

