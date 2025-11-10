Обстрелы энергетики уже очень болезненные: будет ли в Украине свет и тепло зимой

Россияне усилили удары по украинской энергетике, нацеливаясь не только на крупные, но и меньшие объекты. Эксперты отмечают, что некоторые повреждения уже не подлежат ремонту, однако ситуация далека от катастрофической.

Несмотря на тяжелые последствия атак, энергетикам удается стабилизировать ситуацию в энергосистеме. Эксперты специально для 24 Канала проанализировали, удастся ли россиянам оставить украинцев без тепла и света, а также предположили, как лучше всего защититься от вражеских атак.

Как быстро удается преодолевать последствия атак?

В ночь на 8 ноября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине. Под основным ударом врага были объекты энергетики. Россияне пытались уничтожить не только крупные, но и мелкие объекты энергетики, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В частности, говорится об объектах распределенной генерации.

После атаки в ряде областей возникла сложная ситуация со светом, вводили графики ограничений электропотребления. А метро в Харькове на два дня остановило работу.

Ситуация сложная, это правда, но она остается управляемой. Думаю, что эта зима так и пройдет. Нас будут атаковать, после этого будет тяжелая неделя – 10 дней, потом быстрыми темпами все будут восстанавливать, а дальше – снова удар,

– предположил Харченко.

Сейчас россиянам удается наносить серьезные удары с периодичностью раз в 5 – 7 недель. Так может продолжаться и в дальнейшем. Украина тем временем будет наращивать противовоздушную оборону.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot в США. Он также добавил, что в это время европейские партнеры могли бы временно предоставить Украине собственные комплексы.

Удастся ли России "заморозить" украинцев?

Также важными целями для россиян стали ТЭЦ и ТЭС. Из-за этого все тепловые электростанции остановились. Директор Центра исследований энергетики объяснил, что сейчас идет тяжелая работа, чтобы восстановить все повреждения. По его словам, кое-что действительно не подлежит ремонту, но существенную часть поврежденного обязательно отремонтируют.

Оснований для апокалиптических сценариев я не вижу. Хорошая новость в том, что отопительные системы наших городов довольно децентрализованы. Даже там, где есть большие теплоэлектроцентрали, как, например, в Киеве, также 186 котельных, которые распределены по всему городу. То есть, если что-то произойдет, резерв питания теплом останется при любом сценарии,

– подчеркнул Харченко.

Итак, россиянам не удастся оставить украинцев полностью без тепла, как бы они этого не хотели.

Какой лучший способ защитить украинскую энергетику?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что лучшая защита для украинских энергообъектов – удары по российской энергетической инфраструктуре.

Если бы у нас было соответствующее оружие сдерживания, которое точно могло бы нанести критический ущерб России – никаких атак по Украине не было бы. Они бьют по нам, потому что понимают, что мы пока не можем зеркально им ответить. Они пользуются безнаказанностью,

– объяснил Омельченко.

Средства противовоздушной обороны действительно могут минимизировать ущерб от российских атак, однако самих обстрелов это не остановит. Такое же мнение разделяет и полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

"Оптимальный вариант – бить именно по Москве. Создав блэкаут в Белгороде, Курске или Воронеже – никак не повлияет на решение об ударах по Украине. Москвичам безразлично, что происходит на других их территориях, главное, чтобы все хорошо было у них. Если света, воды или тепла не будет в Москве – это остановит удары и по Украине", – подчеркнул Свитан.

В то же время вокруг Москвы выстроили мощную систему ПВО, поэтому пробить ее могут не дроны, а баллистические ракеты.

Советы для украинцев на сложную зиму

Для того, чтобы пережить нелегкие обстоятельства зимой, прежде всего стоит быть готовым психологически, говорит Владимир Омельченко. По его словам, враг будет пытаться давить прежде всего информационно, чтобы сломать психологически.

Кроме того, каждый украинец может сделать свой вклад в стабильность энергосистемы.

Нам также нужно уменьшить энергопотребление в пиковые часы, применять энергосберегающее оборудование. Мой совет для тех, у кого есть газовые котлы: стоит иметь аккумулятор. Когда свет есть – заряжать его, а когда нет – подключать к котлу,

– добавил Омельченко.

Напомним, что пиковые часы нагрузки на энергосистему происходят:

с 8:00 до 11:00 утра – утренний максимум;

с 15:00 до 22:00 – вечерний максимум.

