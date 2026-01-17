Чи можуть українці залишитися без газу: в уряді розповіли про ситуацію

Через обстріли й сильні морози в енергосистемі України склалася надзвичайна ситуація. Тож прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким забезпечення безперервного газопостачання для українців.

Чи буде газ в домівках українців?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посадовиці від суботи, 17 січня. Влада продовжує координувати роботу всіх складників енергосектору.

Наразі по всій країні в посиленому режимі працюють 474 аварійні бригади газорозподільних мереж, до робіт загалом залучено понад 2 000 газовиків.

Після постійних ворожих ударів вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання. У селах і містах поблизу лінії фронту це часто відбувається під цілеспрямованими атаками.

Особлива увага зараз – прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській і Дніпропетровській областям,

– наголосила прем'єрка.

До слова, складна ситуація в Херсоні, де російські обстріли суттєво зруйнували енергооб'єкти. Нафтогаз вже забезпечив місцевих жителів 1 750 електричними та газовими обігрівачами в комплексі з балонами газу, а також постійно завозить додаткове обладнання.

Зверніть увагу! У приміщеннях заправних станцій державної мережі Укрнафта працюють пункти незламності.

Що відомо про додатковий імпорт газу?

Окрім цього, Свириденко і Корецький, обговорили ситуацію з імпортом додаткових обсягів газу. Визначено параметри на наступний період, щоб пройти складний опалювальний період цієї зими.

Нагадаємо, у 2025 році завдяки виділеним з державного бюджету 8 мільярдам гривень і допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з Нафтогазом забезпечив імпорт 5,7 мільярда кубометрів.

Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари.

Яка ситуація з газом в Україні?