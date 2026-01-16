У Києві не буде графіків для будинків з електроопаленням: що з багатоповерхівками без тепла

Будинки з електроопаленням віднесли до критичної інфраструктури й виведуть з під дії графіків відключень світла. Водночас у Києві кілька сотень будинків наразі не мають тепла внаслідок російської атаки 9 січня.

Які рішення ухвалили щодо опалення в Києві?

Уряд вирішив надати статусу критичної інфраструктури будинкам з електроопаленням, тож їх не знеструмлюватимуть за графіками. Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з питань енергетики Володимир Омельченко, пріоритет доречно віддавати й будинкам Києва, які не мають теплопостачання через російський обстріл.

На думку експерта, ситуація в будинках з електроопаленням є також проблемною, однак її не можна порівняти з тією, де люди впродовж тижня не мають жодного теплопостачання.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова У першу чергу, як на мене, треба відносити до критичної ситуації ті будинки, які зараз знаходяться без опалення взагалі. У нас в Києві кілька сотень будинків взагалі без опалення. Оце є критична інфраструктура. А ті, що мають електропалення, там теж може бути проблема, але вона не така критична. Тому що все ж таки у нас навіть у такій ситуації електрична енергія подається 6 – 8 годин на добу.

Надання статусу критичної інфраструктури будинкам з електроопаленням анонсувала 15 січня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

16 січня під час виступу у Верховній Раді Перший віцепрем'єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про ухвалене щодо цього рішення.

Усі рішення стосовно віднесення будівників з електроопаленням до критичної інфраструктури Урядом і відповідним штабом ухвалені й оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків й буквально найближчим часом ці будинки будуть належати й не будуть вимикатись, за винятком аварійних відключень,

– сказав Денис Шмигаль.

За словами посадовця з посиланням на дані місцевої влади, на стадії підключення до тепла в Києві перебувають 182 будинки, а до багатьох з них потрібно підвезти електрогенератори.

Загальну інформацію щодо ситуації з опаленням оприлюднював міський голова Києва Віталій Кличко. За даними станом на 15 січня, близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишалися без тепла з майже 6 тисяч, які не мали опалення через наслідки обстрілу 9 січня.

Яка ситуація в енергетиці України?