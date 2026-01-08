Проблеми щонайменше до 2042 року: які труднощі очікують на росіян
- Економіка Росії вперше офіційно визнана такою, що втратила динаміку та увійшла в режим стагнації, зокрема через падіння ВВП.
- Країна зіткнеться з тривалим бюджетним дефіцитом до 2042 року, оскільки нафтогазові доходи Росії скоротяться на 43% порівняно з рівнем 2019 року.
Економіка Росії вперше за всі роки повномасштабної війни проти України – з лютого 2022 року – визнана у країні офіційно тою, що втратила динаміку. Ба більше, вона увійшла в режим стагнації.
Що очікує на економіку Росії?
Зокрема падіння ВВП є стрімким і "невблаганним", пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Читайте також Чергова ганьба Путіна: як затримання США російських танкерів вдарило по Кремлю
Після 4,5% зростання у четвертому кварталі 2024 року показники скоротилися. Вони знизилися:
- до 1,4% у першому кварталі 2025 року;
- 1,1% – у другому;
- 0,6% – у третьому.
Це різке гальмування демонструє системну кризу, яку влада намагається приховати за евфемізмами на кшталт "планове охолодження" чи "зниження перегріву",
– розповіли у розвідці.
Зокрема слова урядовців та заяви Центробанку Росії не здатні замаскувати очевидний факт – дефіцит виникає як у федеральному бюджеті, так і в регіонах. І йдеться лише про початок довгого періоду втрат.
Навіть сама Москва визнає: населенню доведеться "затягувати паски" щонайменше до 2042 року. І до цього часу Росія "фактично приречена" на постійний бюджетний дефіцит.
Ключовим фактором стане падіння нафтогазових доходів, які за розрахунками скоротяться на 43% порівняно з рівнем 2019 року,
– додали у Службі зовнішньої розвідки.
Важливо! Тобто мова йде не про не тимчасові труднощі, а глибоку й тривалу деградацію економіки. Росія входить у ціле десятиліття, де відновлення виглядає малоймовірним, а фінансові втрати – невідворотними.
Що ще відомо про російську економіку?
Російський лідер Володимир Путін доручив уряду запустити процес "детінізації економіки". Про це пише російське ЗМІ "The Moscow Times".
Гроші Кремль розраховує через підвищення ПДВ до 22%. Також має "допомогти"радикальна податкова реформа для малого бізнесу. А вже з 1 вересня запроваджується "технологічний збір" на техніку та електроніку.
Своїми діями Москва планує скоротити дефіцит бюджету.
Що ще слід знати про ситуацію у країні-агресорці?
- На економічну ситуацію у Росії впливають й події у Венесуелі. Якщо під контролем США перебуватиме понад половини світових нафтових запасів, то Вашингтон зможе стримувати ціну російської нафти на рівні близько 50 доларів США за барель.
- Також Росії шкодить зміцнення національної валюти – рубля. Валютне зміцнення будується лише на адміністративних рішеннях. Тому воно працює проти російської економіки.