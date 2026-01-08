Проблеми щонайменше до 2042 року: які труднощі очікують на росіян

Економіка Росії вперше за всі роки повномасштабної війни проти України – з лютого 2022 року – визнана у країні офіційно тою, що втратила динаміку. Ба більше, вона увійшла в режим стагнації.

Що очікує на економіку Росії?

Зокрема падіння ВВП є стрімким і "невблаганним", пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Після 4,5% зростання у четвертому кварталі 2024 року показники скоротилися. Вони знизилися:

до 1,4% у першому кварталі 2025 року; 1,1% – у другому; 0,6% – у третьому.

Це різке гальмування демонструє системну кризу, яку влада намагається приховати за евфемізмами на кшталт "планове охолодження" чи "зниження перегріву",

– розповіли у розвідці.

Зокрема слова урядовців та заяви Центробанку Росії не здатні замаскувати очевидний факт – дефіцит виникає як у федеральному бюджеті, так і в регіонах. І йдеться лише про початок довгого періоду втрат.

Навіть сама Москва визнає: населенню доведеться "затягувати паски" щонайменше до 2042 року. І до цього часу Росія "фактично приречена" на постійний бюджетний дефіцит.

Ключовим фактором стане падіння нафтогазових доходів, які за розрахунками скоротяться на 43% порівняно з рівнем 2019 року,

– додали у Службі зовнішньої розвідки.

Важливо! Тобто мова йде не про не тимчасові труднощі, а глибоку й тривалу деградацію економіки. Росія входить у ціле десятиліття, де відновлення виглядає малоймовірним, а фінансові втрати – невідворотними.

Що ще відомо про російську економіку?

Російський лідер Володимир Путін доручив уряду запустити процес "детінізації економіки". Про це пише російське ЗМІ "The Moscow Times".

Гроші Кремль розраховує через підвищення ПДВ до 22%. Також має "допомогти"радикальна податкова реформа для малого бізнесу. А вже з 1 вересня запроваджується "технологічний збір" на техніку та електроніку.

Своїми діями Москва планує скоротити дефіцит бюджету.

