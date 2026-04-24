Червоний Хрест приймає заявки на допомогу: як отримати більш як 10 тисяч зараз

Червоний Хрест пропонує різного роду програми. Сума залежить від типу підтримки. Скільки зараз українці можуть отримати від Червоного Хреста, розповідаємо далі.

Жителі яких областей можуть отримати допомогу від Червоного Хреста?

Наразі Червоний Хрест надає підтримку 9 українським областям, повідомляє фонд.

Йдеться про такі області:

Донецька;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Запорізька;

Херсонська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Чернігівська.

Важливо! Саме ці області вважаються найбільш постраждалими від війни.

З квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується – її замінено на грошову допомогу за пріоритетами,

– йдеться у повідомленні.

Наприклад, наразі українці можуть отримати:

10 800 гривень на людину

Право на таку допомогу мають найбільш соціально-економічно незахищені особи. Тобто, ці кошти мають зменшити на них фінансове навантаження. Річ у тім, що саме такі особи більше витрачають через війну.

12 300 гривень на людину

Саме на таку виплату мають право особи, які евакуювалися через небезпеку. Умовою є проходження транзитного пункту.

Важливо! Така підтримка надається лише протягом 45 днів після проходження пункту.

12 300 гривень на людину

Таку допомогу можуть отримати особи, що постраждали через обстріли. Йдеться, зокрема, про тих, чиє житло було значно пошкоджене чи зруйноване у результаті воєнних дій.

Реєстрація постраждалих від обстрілів та евакуйованих відбувається за запитом від місцевої влади та Робочої групи з питань грошової допомоги. Списки постраждалих від обстрілів формуються та валідуються місцевою владою,

– повідомляє підрозділ Червоного Хреста у місті Славута.

Яку допомогу від Червоного Хреста можуть отримати ВПО?