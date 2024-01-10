Відключення світла за борги повернули: чи чекати далі підняття тарифів

10 січня 2024, 18:00
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Після того, як Уряд повернув відключення світла за борги, а також нарахування пені, наступним, що можуть зробити – підвищити тариф на електроенергію. Чи справді на таке варто очікувати, дізнавався 24 Канал.

Відключення світла за борги

Експертка з ЖКГ Христина Ненно під час розмови з 24 Каналом розповіла, що причиною того, що Уряд прийняв рішення про скасування заборони стали два моменти:

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  • Станом на середину грудня 2023 року більш ніж 50 підприємств теплокомуненерго не сплатили за спожиту енергію. 
  • Є такі громадяни, які користуючись нагодою, що їх не відключать від послуг, не сплачують тарифи.
  • До речі, за словами Ненно, Запорізька, Одеська та Дніпропетровська області, які інтенсивніше обстрілюються ворогом, сплачують тарифи набагато частіше, ніж, наприклад, західні області країни.
Зауважте! Відключення послуг буде не одразу. Спочатку попередження впродовж 2 місяців, а після цього можна залишитися без світла, газопостачання та водопостачання. Втім що стосуватиметься централізованого опалення й водопостачання, то тут буде набагато важче. Все через те, що в старих будинках від'єднати від опалення одну квартиру технічно неможливо. 
 

Христина Ненно

Експертка з ЖКГ

На сьогодні у держави немає чим покривати витрати, немає чим ремонтувати мережі. На окупованих та тих територіях, де ведуться бойові дії, постанова на мораторій діє і надалі, але на всіх решту областей мораторій скасовується.

Чи підвищуватимуть тарифи

За словами Христини Ненно після скасування заборони, цілком ймовірно, що тарифи на світло можуть зрости. 

Електроенергія для бізнесу з 1 січня 2024 року вже подорожчала. Де населення поки діють чинні тарифи,
– додає експертка.

Христина Ненно зауважує, що штучне стримування тарифів призвело до того, що зараз в Україні відбуватиметься вже не поступове підвищення. І воно істотно буде відчутне для населення. Якби підвищення відбувалося поступово, то зараз питань не виникало б. 

Важливо! Тарифи, які компенсуються з державного бюджету, каже експертка, це наші з вами гроші у вигляді сплачених податків.

Ще раніше у коментарі 24 Каналу експерт Богдан Серебренніков розповів, що на ціни електрики тиснуть навіть поступове послаблення гривні та інфляційні процеси.

 

Богдан Серебренніков

Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group

Втім скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову матиме частковий характер.
  • До речі, реальна вартість світла у грудні 2023 року становила близько 8 гривень за кіловат. Натомість українці платять на сьогодні 2,64 гривні за кіловат-годину – це було крайнє підвищення влітку 2023 року. 
  • Прогнозується, що наступне підвищення може бути дещо меншим – "психологічна" відмітка у 4 гривні не перетнеться, а отже новий тариф може становити десь між 3 і 4 гривнями за кіловат-годину.

Деталі щодо скасування мораторію

Наприкінці грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення про скасування заборони на припинення житлово-комунальних послуг. У постанові йдеться й про:

  • нарахування та стягнення "неустойки" (штрафів, пені);
  • стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Як заявив в ефірі телемарафон Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Андрій Герус, рішення про скасування прийняли через те, що українці почали зловживати нормами й накопичувати борги за світло. 

 

Андрій Герус

Голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде.
Цікаво! Найбільш дисципліновані платниками є найменш забезпечені люди. Це субсидіанти, які побоювалися залишитися без субсидії за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.
Автор: Валерія Городинська