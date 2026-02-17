Труднощі відключень: чому не можна "давати світло" частіше

Відключення світла залишаються для українців велими актуальною темою, особливо під час зимових морозів. Зокрема люди задаються питаннями щодо обмежень електроенергії.

Чому світло не можуть давати частіше, ніж зараз?

Наприклад, чому світло не можуть давати частіше, але на менший проміжок часу, розповіли в Міненерго.

Чому не можна давати світло "потроху", але частіше? Це було б зручно для багатьох домогосподарств "зловити світло" тоді, коли воно так потрібне для поновлення зарядів,

– йдеться у повідомленні відомства.

Українцям пояснили, що кожен запуск системи – це додатковий "стрес" для неї. Тобто коли вмикається цілий район, то одночасно стартує багато чого: ліфти, насоси, холодильники, техніка, бізнес. Це дає пускові навантаження і стрибки напруги.

Постійне "клацання" просто спалить обладнання на підстанціях. А за таких обставин світла може не бути тижнями через аварію, а не через графіки відключень електроенергії.

Зауважте! Населення закликали вмикати прилади по черзі та берегти техніку та спільні мережі.

Також населенню пояснили, чому можуть вимикати світло, якщо "прилетіло" за цілих 500 кілометрів від місця, де люди залишилися без світла. Річ у тім, що енергосистема – це єдиний організм.

Якщо "артерію" перебито на заході, енергетичний "тиск" може впасти на сході,

– додали у Міненерго.

Електроенергія може вироблятися, але її фізично неможливо доставити з одного регіону в інший.

Зокрема щодоби складається баланс енергоспоживання.

Крім того, визначається рівень дефіциту та встановлюється кількість черг відключень, які необхідно запровадити для дотримання балансу.

Важливо! Енергосистема балансується в режимі реального часу. І для утримки балансу в умовах дефіциту застосовують графіки відключень – щоб мережа не "лягла" повністю від перевантаження.

Нагадаємо, що графіки відключень також можуть часто змінюватися. Причина полягає у тому, що стан Об'єднаної енергетичної системи України змінюється динамічно через обстріли та погодні умови. Про це пишуть у Львівобленерго.

Розпорядження про обсяги та час обмежень надає НЕК "Укренерго". Але коли ситуація в енергосистемі змінюється, то обленерго коригує графіки для черг відповідно до нових вказівок.

Що ще слід знати про відключення світла?