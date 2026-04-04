Повний стаж не гарантує високу пенсію: чому українці масово мають мінімальні виплати

Наявність повного страхового стажу не завжди забезпечує високий розмір пенсії. У багатьох випадках українці отримують мінімальні виплати через специфіку формули обчислення, яка враховує не лише тривалість стажу.

Чому пенсія маленька попри повний стаж?

Ключова причина полягає у принципах розрахунку, закладених у законодавстві, де вирішальне значення має не лише тривалість стажу, а й рівень офіційного заробітку протягом трудового життя.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір пенсії визначається за формулою, у якій кожен елемент виконує окрему функцію:

середня зарплата по країні за визначений період (Зп) задає базовий рівень;

індивідуальний коефіцієнт заробітку (Кз) відображає співвідношення особистого доходу до середнього;

а коефіцієнт стажу (Кс) лише множить отриманий результат залежно від кількості відпрацьованих років.

Саме така структура розрахунку і створює ситуацію, коли навіть повний або тривалий стаж не забезпечує високої пенсії. Якщо протягом життя людина отримувала відносно низьку офіційну зарплату, її індивідуальний коефіцієнт заробітку буде заниженим.

У результаті формується невелика база для розрахунку, яку навіть значний стаж не може суттєво збільшити, пояснили у Пенсійному фонді.

Як формула пенсії впливає на її розмір?

На практиці це означає, що громадяни, які мають 30 або 40 років страхового стажу, але працювали за невисокі зарплати або отримували частину доходів неофіційно, часто виходять на пенсію з виплатами, близькими до мінімального рівня.

Важливо! Навіть додаткові роки понаднормового стажу впливають на розмір пенсії обмежено: у вигляді невеликих надбавок, які не здатні компенсувати низький рівень базового заробітку.

Окремо варто враховувати, що мінімальна пенсія в Україні прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо розрахунковий розмір пенсії є нижчим або незначно перевищує цей показник, виплата фактично "підтягується" до мінімального рівня, що також впливає на загальну статистику низьких пенсій.

Таким чином, масове поширення мінімальних пенсій в Україні пояснюється не відсутністю стажу, а особливостями самої моделі нарахування. У цій системі тривалість роботи відіграє допоміжну роль, тоді як визначальним фактором залишається рівень офіційних доходів, з яких сплачувалися страхові внески протягом життя.

