Почему пенсия маленькая несмотря на полный стаж?

Ключевая причина заключается в принципах расчета, заложенных в законодательстве, где решающее значение имеет не только продолжительность стажа, но и уровень официального заработка в течение трудовой жизни.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", размер пенсии определяется по формуле, в которой каждый элемент выполняет отдельную функцию:

средняя зарплата по стране за определенный период (Зп) задает базовый уровень;

индивидуальный коэффициент заработка (Кз) отражает соотношение личного дохода к среднему;

а коэффициент стажа (Кс) лишь умножает полученный результат в зависимости от количества отработанных лет.

Именно такая структура расчета и создает ситуацию, когда даже полный или длительный стаж не обеспечивает высокой пенсии. Если в течение жизни человек получал относительно низкую официальную зарплату, его индивидуальный коэффициент заработка будет заниженным.

В результате формируется небольшая база для расчета, которую даже значительный стаж не может существенно увеличить, объяснили в Пенсионном фонде.

Как формула пенсии влияет на ее размер?

На практике это означает, что граждане, которые имеют 30 или 40 лет страхового стажа, но работали за невысокие зарплаты или получали часть доходов неофициально, часто выходят на пенсию с выплатами, близкими к минимальному уровню.

Важно! Даже дополнительные годы сверхурочного стажа влияют на размер пенсии ограниченно: в виде небольших надбавок, которые не способны компенсировать низкий уровень базового заработка.

Отдельно стоит учитывать, что минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Если расчетный размер пенсии ниже или незначительно превышает этот показатель, выплата фактически "подтягивается" к минимальному уровню, что также влияет на общую статистику низких пенсий.

Таким образом, массовое распространение минимальных пенсий в Украине объясняется не отсутствием стажа, а особенностями самой модели начисления. В этой системе продолжительность работы играет вспомогательную роль, тогда как определяющим фактором остается уровень официальных доходов, с которых уплачивались страховые взносы в течение жизни.

