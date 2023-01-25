Світла дають мало, а платіжка приходить чимала: що робити у такому випадку

Нещодавно українці почали скаржитися на те, що попри перебої зі світлом, в платіжках приходять чималі суми за комунальні послуги. Дана проблема пов'язана із показниках лічильника.

Чому платіжка не відповідає дійсності

Як пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, споживачам приходять чималі суми до оплати в платіжках через різні обставини.

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Найчастіше це пов'язано із невчасною передачею показань лічильників або взагалі їхньою відсутністю.

Іноді виникають спірні питання, пов’язані з нарахуваннями за холодну та гарячу воду. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі. Різні обставини на це впливають – хтось забув, хтось не мав змоги це зробити через від’їзд з міста,

– зазначив Пантелєєв.

Отже, за законом без показників лічильника нараховується платіжка за середньозваженим показником споживання послуги.

Що робити у такому випадку

За словами заступника, якщо у вас виникла така ситуація, необхідно надати актуальні показники лічильника. Після цього робиться перевірка даних, а згодом роблять перерахунок.

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Зазначу, що передавати показники треба навіть у випадку, якщо ви спожили нуль,

– додає Петро Пантелєєв.

Крім того, якщо ж ви все-таки сплатили платіжку із неправильною сумою, надлишок коштів повинні перерахувати на наступний місяць.