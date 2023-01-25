Чому платіжка не відповідає дійсності
Як пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, споживачам приходять чималі суми до оплати в платіжках через різні обставини.
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Іноді виникають спірні питання, пов’язані з нарахуваннями за холодну та гарячу воду. У більшості випадків причинами є невчасна передача показань лічильників або відсутність передачі показників узагалі. Різні обставини на це впливають – хтось забув, хтось не мав змоги це зробити через від’їзд з міста,
– зазначив Пантелєєв.
Отже, за законом без показників лічильника нараховується платіжка за середньозваженим показником споживання послуги.
Що робити у такому випадку
За словами заступника, якщо у вас виникла така ситуація, необхідно надати актуальні показники лічильника. Після цього робиться перевірка даних, а згодом роблять перерахунок.
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Зазначу, що передавати показники треба навіть у випадку, якщо ви спожили нуль,
– додає Петро Пантелєєв.
Крім того, якщо ж ви все-таки сплатили платіжку із неправильною сумою, надлишок коштів повинні перерахувати на наступний місяць.