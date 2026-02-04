Свідомий терор: у ДТЕК пояснили, чому росіяни б'ють по шахтам
- Росія цілеспрямовано атакує українські шахти, щоб порушити енергопостачання країни.
- Внаслідок недавньої атаки росіян на автобус з шахтарями загинули 12 людей.
Одним з основ енергетичної системи є вугілля. Саме воно живить теплоелектростанції, які дають електроенергію й опаленням мільйонам людей у країні.
Чому Росія завдає ударів по шахтам України?
Це і є причиною, чому Росія б’є не лише по електростанціях, а й по шахтах, про що наголосили у ДТЕК.
Читайте також Система "вимкнулась": коли та чому Росія погодилась на енергетичне перемир'я
Наголошується, що це цілеспрямована тактика росіян – вдарити по ланцюгу постачання. Таким чином Москва хоче залишити Україну без енергії.
Зокрема нещодавно Росія двічі атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровській області. Напередодні, 1 лютого, росіяни вдарили по автобусу з шахтарями, коли вони поверталися зі зміни додому Тоді загинули 12 людей, ще 16 отримали поранення.
Це свідомий терор проти тих, хто забезпечує країну світлом і теплом,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі. Про це повідомили у ДСНС 1 лютого.
Зокрема тоді виникла пожежа. Її ліквідували вогнеборці.
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа тоді зазначив, що ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. Загинули 12 людей, ще 7 постраждали.
Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині,
– підкреслили у ДТЕК.
Зверніть увагу! Згодом стало відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки.
Що ще відомо про атаки на шахти?
- У компанії кажуть, що це 1 лютого – один із найтемніших днів в історії ДТЕК. Саме 1 лютого став датою, коли відбувалася найбільша одночасна втрата працівників. Наголошується, що шахтарі просто їхали додому зі зміни до своїх родин, і вони цілеспрямовано були атаковані двома російськими дронами.
- Вже 2 лютого Росія атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару були пошкоджені адміністративні будівлі підприємства. Про постраждалих у компанії не повідомляли.