Після дронових атак страхування суден у Чорному морі подорожчало майже вдвічі

Напередодні в Чорному морі під атаку невідомих дронів потрапили два нафтові танкери грецьких операторів. Після інциденту вартість воєнного страхування суден там зросла майже вдвічі.

Як зросли ціни на страхування суден?

Усе через зростання ризиків – для тих, хто прямує як до українських, так і до російських терміналів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters, журналісти якого апелюють до п'яти галузевих джерел.

Чорне море має важливе значення для перевезення зерна, нафти й нафтопродуктів. Його водами користуються Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, а також Росія та Україна.

Тепер вартість воєнного страхування для кораблів, що заходять у тамтешні порти, зросла до 1% від вартості судна, хоча ще наприкінці грудня становила 0,6 – 0,8%.

Цікаво! На початку грудня 2025 року ставки зросли до найвищого рівня з 2023 року – після серії дронових атак на пов'язані з Росією танкери.

До слова, судна, що заходять у російські або українські чорноморські порти або термінали Азовського моря, потребують додаткового страхування від воєнних ризиків, яке зазвичай встановлюється на 7 днів із переглядом умов кожні 24 години.

Керівник морського відділу страхового брокера McGill and Partners Девід Сміт зазначив, що ставки страхування суден у Чорному морі були вкрай нестабільними та змінювалися щодня.

Зараз вони різко зростають через низку інцидентів, і ми не будемо здивовані, якщо вони перевищать 1%, залежно від вартості судна, власника або запропонованого порту заходу,

– зауважив він.

Ексклюзивно для 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин раніше розповів, що стан портової інфраструктури причетний на падіння експорту українського зерна. За словами експерта, після будь-якого ворожого удару страхові компанії підіймають внески, що впливає й на загальний дохід.

Що відомо про останні атаки на судна?