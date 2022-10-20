Як перевірити онлайн, де відключатимуть світло в Києві

20 жовтня 2022 , 11:27
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В Укренерго повідомили, що з 20 жовтня по всій Україні будуть віялові включення світла. Кияни можуть онлайн перевірити, коли на їх вулиці вимкнуть електроенергію.

Віялові відключення світла 

Станом на 19 жовтня Росія пошкодила майже 40% електростанцій України для відновлення яких необхідна економія електроенергії. Тож в Укренерго повідомили про запровадження відключення електроенергії для уникнення аварій.

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Також через похолодання українці почали більше споживати електроенергії, активніше користуючись кондиціонерами, обігрівачами тощо. У зв'язку з цим в деяких містах вже повідомили про початок опалювального сезону. Наприклад, у Сумах та Києві. 

Важливо! Відключення триватимуть для кожного клієнта не більше, ніж 4 години, але якщо дисбаланс енергосистеми значний, цей час може збільшитись, підкреслили в Укренерго. 

Як киянам перевірити онлайн, чи відключать світло 

  • Щоб отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії на вашій вулиці, потрібно перейти за посиланням, натиснувши тут.
  • Далі ввести вулицю та номер будинку. Якщо за вашою адресою час не визначається, ймовірно відключення у вашому будинку не буде відбуватися. 
  • Також, якщо сервіс не знаходить номер вашого будинку, то ви можете ввести сусідній номер, щоб дізнатись приблизну інформацію. Зауважимо, що сервіс працює з перебоями та іноді досить довго вантажить. 

Сервіс, щоб дізнатись про можливі відключення електроенергії на вашій вулиці / Скриншот з YASNO

Також українців влада закликає обмежити користування енергоємними електроприладами та зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу 

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Автор: Дар'я Вереньова