14 червня, 18:16
Не чекайте відключення: як перевірити заборгованість за світло
Основні тези
- Українцям радять регулярно перевіряти заборгованість за електроенергію, щоб уникнути відключення.
- Перевірити борги можна через особистий кабінет на сайті постачальника, мобільний застосунок, чат-боти, паперовий рахунок або SMS-повідомлення.
Українцям радять регулярно перевіряти, чи не накопичився борг за електроенергію. Річ у тім, що через прострочення постачальник може відключити світло.
Як перевірити борги за світло
Щоб уникнути відключення, достатньо своєчасно сплачувати рахунки: до 20 числа кожного місяця. Якщо ж виникають сумніви щодо правильності або своєчасності оплати, обов’язково перевірте баланс свого особового рахунку, нагадує 24 Канал із посиланням на YASNO.
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Ось як можна перевірити стан оплати за електроенергію швидко та просто:
- Особистий кабінет на сайті постачальника. Найзручніший спосіб перевірити актуальний борг і оплатити рахунок онлайн.
- Мобільний застосунок. Багато постачальників мають власні додатки, де можна відстежувати платежі в будь-який час.
- Чат-боти у Viber чи Telegram. За допомогою цих ботів легко отримати інформацію про заборгованість без зайвих зусиль.
- Паперовий рахунок. У рахунку, що надходить поштою, борг вказаний окремим рядком.
- SMS або повідомлення у месенджерах. Якщо ваші контактні дані актуальні, постачальник надішле повідомлення про наявність боргу.