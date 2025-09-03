Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City. Йдеться про спеціальний правовий режим.

Що відомо про Defence City?

Він надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони країни Дениса Шмигаля.

Читайте також Шмигаль повідомив про розширення мережі військових ліцеїв в Україні

Розвинена українська оборонна індустрія – одна з гарантій нашої безпеки,

– зазначив Шмигаль.

Згідно з його слів, Defence City надає такі гарантії:

звільнення від податку на прибуток (однак лише за умови реінвестування); звільнення від податку на землю та нерухомість (тільки якщо використовується у виробництві); звільнення від екологічного податку; спрощення митних процедур; спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції; особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

Виробники ОПК, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City,

– написав Денис Шмигаль у Telegram.

Зверніть увагу! Міністр оборони наголосив, що таким чином створюються ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Зокрема Україна діє швидко та спонукає до цього наших виробників, адже наша зброя — наша розумна сила.

Хто подав пакет законопроєктів на розгляд?