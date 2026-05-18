Нафтовій державі не вистачає бензину АІ-95: що відомо про паливну кризу в Росії

Попри те що Росія є однією з найбільш забезпечених нафтою країн, нині держава зіштовхнулася з дефіцитом бензину. Неможливість сформувати запаси ресурсів через атаки на НПЗ та літній період відпусток можуть спричинити ще більш глобальну ситуацію.

Що відомо про дефіцит пального в Росії?

Про те, що відбувається на паливному ринку Кремля, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Однієї з найбільш популярних марок бензину, АІ-95, не вистачає в Росії. Українська розвідка зазначає, що у "великій нафтовій державі" починаються паливні проблеми. І ситуація з АІ-95 б'є по внутрішньому ринку.

Так, через труднощі на нафтопереробних заводах та наслідки війни російські нафтові компанії почали скорочувати виробництво відповідного бензину.

За оцінками аналітиків, Росії не вистачає понад 26 тисяч тонн АІ-95. Розвідка називає такі причини дефіциту:

аварійні ремонти НПЗ;

падіння обсягів переробки нафти;

сезонний стрибок попиту.

Зазначається, що місцеві компанії почали перекидати потужності на АІ-92, дешевший бензин, який у Росії є "соціально значущим" паливом.

Цікаво, що заяви кремлівського Міненерго свідчать про стабільність на ринку. Хоча насправді за тонну АІ-95 біржові ціни сягають 72 тисяч рублів. На позабіржовому ринку ціни вищі майже на 10%. Тобто обмежена пропозиція та дефіцит ресурсу безпосередньо вплинули на вартість ресурсу.

До речі, попри офіційну "стабільність" – учасники ринку скаржаться на брак пального і зазначають, що пропозиція зменшилась. Тобто влада Росії намагається приховати від населення реальну ситуацію та її масштаби. Росіян запевняють, що є "достатні запаси" та "стабільна логістика".

Але розвідка зазначає, що реальна ситуація не така спокійна.

Великі НПЗ масово йдуть на ремонти щонайменше на місяць, що не дозволяє формувати резерви перед літнім сезоном. У результаті ризик масштабного дефіциту бензину влітку лише зростає,

– йдеться у повідомленні СЗРУ.

Серед місцевих шириться ідея перейти на автомобільний газ, адже бензин стає дорожчим і менш доступним.

Зокрема відповідне можна простежити на прикладі Татарстану, де протягом року бензин подорожчав на 16%.

АІ-92 подорожчав на 16,8%;

АІ-95 – на 15%.

Зауважте! Татарстан – це окремий суб'єкт Росії. Республіка, яка вважається найбільш економічно та промислово розвиненою. Є одним із центрів нафтовидобутку.

Тож, на тлі затяжної війни та санкційного впливу, держава яка мала значні паливні ресурси, нині зіштовхується з перебоями базових товарів.

Що відомо про атаки на НПЗ Росії та дефіцит пального?

Як раніше зазначали в The Moscow Times, у Росії виник дефіцит бензину через українські атаки на місцеві НПЗ. Оскільки ремонти заводів можуть тривати щонайменше місяць, а в Росії починається період відпусток, коли громадяни починають частіше використовувати авто – на ринках немає можливості сформувати запаси.

Водночас у Reuters зазначали, що Україна вдвічі збільшила атаки на нафтову інфраструктуру Кремля. Це одна з можливостей зменшити або сповільнити експорт нафти. Саме на ньому Путін почав заробляти мільярди завдяки війні в Ірані.

Відповідно, ці кошти допомагають зменшити дефіцит бюджету, який країна спрямовує на російсько-українську війну. Тобто чим більше нафти Кремль продасть під час війни на Близькому Сході, тим більше грошей отримає і тим активніше атакуватиме Україну.

Однак військовий експерт Павло Нарожний для 24 Каналу розповів, що українські атаки по НПЗ не є ключовим фактором завершення війни. Хоча це справді важливий крок для зменшення прибутків від експорту.

Щоправда, є ще одна особливість. Експерт наголошує, що важливішими за НПЗ є порти.

В основному вигорають резервуари. Це такі місткості, у які накачують нафту, тепер її підпалили й вона красиво горить. У цей момент НПЗ не працює, можливо, обмежено відвантаження нафти, але самі резервуари відносно дешеві й доволі швидко відновлюються. На нафтопроводі вмикають помпу і вона знову його накачує (…) Насправді порт навіть важливіший, ніж сам НПЗ. Адже зупинити відвантаження, пошкодити інфраструктуру – це набагато серйозніше,

– пояснив Павло Нарожний.

Він також додав, що удари України по російських НПЗ мають серйозний ефект проти кремлівської пропаганди. За словами експерта, тут наслідки більш потужні, ніж економічні або військові.

Так, диктатури в Росії має свідчити про те, що при владі одна людина, яку всі бояться. Людина, яка легко перемагає опонентів. Водночас нині росіяни спостерігають: як "великий" Путін не може зупинити "маленьку" Україну, яка спалює його НПЗ.

Що відомо про економічну кризу в Росії?

Погіршення ситуації з державними фінансами дедалі частіше спонукає росіян виводити гроші за кордон. Зокрема відомо, що російський бюджет отримав 11,7 трильйона рублів доходів від початку 2026 року, тоді як витрати сягнули 17,6 трильйона.

Суттєвий вплив мають санкції проти країни-агресорки. Голова НБУ Андрій Пишний зазначав, що третина банківського сектору Росії у збитках. Дефіцит держбюджету Кремля за перший квартал досягнув річного розміру. І це відповідно впиває на економічне становище. Хоча й Росія намагається подати хорошу статистику – таким даним ліпше не довіряти.