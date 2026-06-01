У Росії можливий дефіцит пального: як українські атаки на НПЗ б'ють по ринку Кремля

Україна суттєво збільшила атаки на російські НПЗ, зокрема за травень нанесла щонайменше 30 ударів по нафтових об'єктах. Дефіциту палива по всій Росії поки немає, але на окупованих українських територіях вже виникли проблеми.

Чи буде в Росії дефіцит пального?

Про те, як атаки українських дронів впливають на російські НПЗ, пише Bloomberg.

Українські атаки по НПЗ Росії протягом травня сягнули рекордного рівня. Тож, для Кремля є ризик скорочення обсягів переробки нафти. Нинішній показник найнижчий за 16 років.

Зокрема ситуація може спричинити нестачу пального якраз в той час, коли на ресурс зростає попит – у сезон літніх відпусток.

За даними видання, які зібрали на основі офіційних заяв від обох сторін, у травні Україні атакувала паливні об'єкти Росії щонайменше 16 разів. Зокрема минулого місяця дрони атакували вісім найбільших російських НПЗ із загальних десяти.

Зверніть увагу! Україна посилила удари по російській енергетичній інфраструктурі, щоб обмежити вигоду для Кремля від високих цін на нафту, внаслідок війни в Ірані.

Як зазначають у виданні, Україна почала використовувати тактику повторних ударів на одні й ті самі об'єкти. Наприклад, Ярославський НПЗ "ЯНОС" протягом травня атакували тричі.

Водночас атаки на російські НПЗ призвели до збільшення експорту сирої нафти протягом останніх тижнів. Так Кремлю вдалося компенсувати нестачу поставок для покупців, які втратили доступ до нафти з Перської затоки через війну на Близькому Сході.

Зокрема, нижчі обсяги переробки змушують Росію розв'язувати іншу можливу проблему – дефіцит палива на внутрішньому ринку та різке зростання цін на АЗС.

Щоб вплинути на ситуацію і захистити ринок, влада ввела заборону на експорт авіапального до кінця листопада. Зокрема продовжила заборону на більшість експортних поставок бензину.

Водночас очікується, що переробка нафти в Росії скорочуватиме потужності ще більше. Через простої заводів та зниження виробництва.

За даними аналітиків, середній рівень переробки протягом травня міг становити 4,58 мільйона барелів за добу.

Важливо! Показник найнижчий від жовтня 2009 року.

Зокрема видання зазначає, що під удари українських дронів потрапляють не тільки первинні установки переробки. Їх можна відремонтувати доволі легко та швидко. Під прицілом також вторинні установки. Це вже дорожчі об'єкти. І саме від них залежить більша кількість виробництва дизелю чи бензину.

Проблемою для Росії також є те, що через західні санкції, країні складніше отримати імпортне обладнання для ремонту.

Також українські атаки спрямовані на:

експортні термінали;

нафтову трубопровідну інфраструктуру;

насосні станції;

нафтосховища.

Через це Росія не може накопичити пальне, щоб уникнути регулярних паливних криз, як улітку минулих років.

Зауважте! Загалом протягом травня зафіксували щонайменше 30 ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Це найбільший показник за будь-який місяць з початку повномасштабного вторгнення.

Проте російський паливний ринок далекий від кризи 2023 року, коли Путін навіть розкритикував уряд держави за повільну реакцію. Нині ж вплив на ціни на заправках залишається помірним. Від початку року середня вартість бензину зросла на понад 2 рублі (67,53 рубля/літр).

Про обмеження на купівлю пального нині відомо лише в Криму. Однак попереднього літа дефіцит торкнувся російського Далекого Сходу та окупованих територій України.

У виданні пояснюють стабільність на ринку Росії тим, що більша частина АЗС належить великими нафтовим компаніям. Вони мають власні поставки пального. Зокрема отримують державні субсидії для продажів на внутрішньому ринку. Повторна заборона експортних поставок бензину з 1 квітня може підтримати внутрішні ресурси.

Однак ознаки скорочення пропозиції вже є. В кінці травня обсяги бензину А-95 для поставок у європейській частині впали до 5 тонн на добу. Це третина від рівня минулого року. Водночас біржові ціни на відповідну марку зросли в річному вимірі більш ніж на 20%.

Тож, для незалежних АЗС, які не пов'язані з нафтовими компаніями є ризик залишитись без пального або купувати його за вищими цінами.

Яка ситуація з пальним у Криму?

Нагадаємо, що з 31 травня на окупованому півострові місцева влада запровадила нові правила на купівлю бензину. АІ-92 продають не більше 20 літрів на добу для одного авто. АІ-95 можна купити лише за талонами.

Раніше місцеві повідомляли про паливний колапс у Криму. На деяких АЗС пального не було взагалі, десь – величезні черги. Водночас відомо, що обмеження застосовують і на окупованій Донеччині. Щоправда, там добовий ліміт на одну людину – не більше 30 літрів пального.