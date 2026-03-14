Дефіцит бюджету Росії стрімко збільшується: що стоїть за проблемами Кремля та чи справді все так погано

Російський бюджет на початку 2026 року опинився під серйозним тиском. За перші два місяці дефіцит майже досяг показника, закладеного на весь рік. Лише у січні він становив 1,7 трильйона рублів.

Головною причиною стало різке падіння доходів від нафти та газу, що є ключовими джерелами для наповнення "казни". Відтак слабкі доходи, уповільнення економічного зростання та високі витрати на війну надалі лише тиснутимуть на фінанси країни.

Втім після подій на Близькому Сході зросла вартість не лише на еталонні марки нафти Brent та WTI, але й на російську марку Urals. Наразі це лише короткостроковий ефект, що може збільшити доходи Кремля. Крім того, російська нафта продається із великим дисконтом. Але якщо конфлікт загострюватиметься, а світовий ринок нафти все більше коливатиметься, для росіян це може виявитися позитивним сигналом.

24 Канал дізнався, чому в Росії шалено зріс дефіцит бюджету, що відбувається з нафтовими надходженнями Кремля і як ситуація на Близькому Сході може стати для Росії порятунком.

Що не так з дефіцитом бюджету Росії?

Дефіцит бюджету Росії за 2 місяці 2026 року розширився до 3,45 трильйона рублів, тобто це 1,5% ВВП, що досягає майже річного прогнозу, повідомляють в The Moscow Times.

За даними міністерства фінансів Росії відомо, що у лютому дефіцит був виконаний на рівні січня, а це 1,73 трильйона рублів.

Річ у тім, що якщо за два місяці держвитрати зросли на 5,8% рік до року до 8,22 трильйона рублів, то доходи скоротилися на майже 11% до 4,77 трильйона рублів через нафтогазові збори, які впали на 47%.

Водночас зростання тих надходжень, які не пов'язані із нафтою чи газом, також сповільнилися.

Зауважте! На сьогодні дефіцит бюджету Росії вже перевищив на 1 трильйон рублів результати аналогічного періоду торік. У той період дефіцит становив 2,42 трильйона рублів (1,1% ВВП). А загалом у 2025 році бюджетний дефіцит став рекордним з 2020 року у відсотковому співвідношенні до ВВП – 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП.

Цікаво, що економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу, що наприкінці минулого року влада Росії відзвітувала, що дефіцит бюджету складає нібито 5,7 трильйона рублів. Втім колишній перший заступник очільника Центробанку Росії заявляв, що насправді реальний дефіцит становить десь близько 8 трильйонів.

Іван Ус Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Річ у тім, що окремі видатки росіяни перенесли з 2025 року на 2026 рік. І такий суттєвий дефіцит за 2 місяці 2026 року тому показник.

Ус пояснює, що росіяни вважали, що зможуть покривати дефіцит коштом від нафтогазових надходжень. Втім у січні та лютому цього року ціни на нафту були доволі низькими.

Крім того, Ус називає ще один фактор, який впливає негативно на покриття дефіциту Росії. Йдеться про міцний курс рубля.

Коли на початку минулого року їхній курс становив 100 рублів за долар, то за умовно за нафту, яка була продана на 1 мільйон доларів, вони отримували 100 мільйонів рублів. Натомість зараз курс десь орієнтовно 75 рублів за долар. Тобто за 1 мільйон доларів тепер можна отримати лише 75 мільйонів рублів,

– каже Ус.

Таким чином якщо країна значною мірою залежить від зовнішньої торгівлі, а дефіцит бюджету переважно покривається коштом нафтогазових доходів, то рублевий еквівалент цих надходжень не забезпечує того ефекту для бюджету, на який розраховує влада.

Чому витрати Кремля ростуть?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу додає, що найкритичніше для їх дефіциту як цього року, так і торік, є ціни на енергоносії. І в першу чергу, на нафту.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи За два місяці 2026 року світова ціна нафти марки Brent трималася на рівні 60 доларів за барель, а відповідно, російська марка Urals могла становити десь 40 доларів за барель, що доволі близько до собівартості. І якби така ситуація протрималася до кінця року, то наслідки для Росії були б критичними.

Загалом влада Росії розраховувала, що підсумковий дефіцит бюджету цього року складе до 3,8 трильйона рублів, або ж 1,6% ВВП через підвищення податків.

Але цьому завадили реальні ціни на нафту, курс рубля та економічна динаміка, які не відповідають тим показникам, які були закладені у проєкті бюджету.

Відтак у січні Росія заробила 9,5 мільярда доларів на експорті сирої нафти та нафтопродуктів. Це на 1,5 мільярда доларів менше за січневі показники, свідчать дані Bloomberg.

За словами Івана Уса, у січні 2026 року порівняно із січнем 2025 року просідання надходжень було на рівні мінус 52%. Натомість у лютому цього року надходження дещо зросли, але це завдяки зворотному демпферу.

Що це таке? Є ціна відсічення, тобто певна ціна, встановлена російським Мінфіном. Якщо світова ціна на нафту є вищою за цей показник, то реалізаторам нафти доплачують за те, що вони продають нафту саме в Росії, а не відправляють на експорт. Якщо ж світова ціна нижча, то вже нафтові компанії доплачують в бюджету Росії,

– каже пан Іван.

І в лютому нафтокомпанії якраз були змушені сплатити кошти в бюджет Росії. Навіть відомо, що Мінфін Росії планував зменшити цю ціну відсічення, через що виник публічний конфлікт між російським Мінфіном та Центробанком.

Були навіть заяви, що на таке рішення Мінфіну Центробанк може припинити знижувати ключову ставку,

– додає економіст.

Як Росія може покривати дефіцит бюджету?

Олег Гетман розповідає, що росіяни не лише коштом нафтових надходжень покривають дефіцит. Вони це роблять і коштом внутрішніх запозичень, і завдяки запасам Фонду нацдобробуту, який накопичували 20 років.

Якщо взяти нафту, то наразі дисконт на неї складає десь 20 – 30 доларів, а тому Росія поки не багато заробляє внаслідок здорожчання світової вартості,

– пояснює він.

Натомість можливість позик на внутрішньому ринку вичерпуються. Виплати по них вже становлять понад 7% від ВВП.

За даними KSE Institute, загальний обсяг внутрішнього державного боргу майже подвоївся з початку повномасштабного вторгнення і на початку 2026 року досяг близько 30 трильйонів рублів.

Мінфін Росії продовжує розміщувати облігації, зокрема зі змінною ставкою. А це робить витрати на обслуговування більш чутливими до високих процентних ставок.

Водночас регіональний борг також швидко зростає і наблизився до 3,5 трильйона рублів.

А от Фонд нацдобробуту наразі фактично пустий. Зараз там залишилося близько 30 мільярдів доларів операбельних резервів. Хоч ще на початку 2022 року запаси Фонду становили понад 100 мільярдів доларів. Такими темпами до кінця року він повинен вичерпати себе,

– каже економіст.

Тобто наприкінці цього року росіянам залишаються лише дві можливості покривати дефіцит: це радикальне зрізання всіх соцпрограм в галузі медицини, освіти та інших, або ж друк рубля, який, своєю чергою, збільшуватиме інфляцію.

Чому Росії вигідне загострення ситуації на Близькому Сході?

Насправді Росії вигідна ситуація, яка відбувається на Близькому Сході, зокрема суто економічно, стверджує економіст Ус.

Річ у тім, що Росія може заробити у цій ситуації кошти, що дозволить їй частково профінансувати дефіцит бюджету, який сформувався за перші 2 місяці 2026 року,

– прогнозує експерт.

По-перше, зростання світових цін на нафту штовхають ціну і на російську марку нафти Urals, яка в певні періоди навіть могла перевищувати ціну нафти марки Brent, що є парадоксальним.

Був момент, коли була зафіксована ціна на Urals на рівні 90 доларів за барель. Але тут треба розуміти, що йдеться лише про офіційну ціну. Росія ж продає свою нафту з великим дисконтом – орієнтовно 30 доларів за барель,

– пояснює Іван Ус.

Тобто якщо ціна 90 доларів, то реальна вартість, за яку Росія може продати нафту, це десь 60 доларів. Водночас станом на 11 березня, за даними TradingEconomics, російська нафта становить 81,6 долара за барель. Ще 25 лютого її ціна не перевищувала 62 доларів за барель.

По-друге, ціна на нафту зростає, тому що є відчуття дефіциту пропозиції ресурсу на світовому ринку.

І Росія може його компенсувати, але натомість хоче зняття санкцій,

– додає Ус.

По-третє, Росія найімовірніше пропонує свої послуги посередника в розмовах з Іраном.

У такій ситуації Росія може використовувати це як інструмент тиску під час переговорів, пропонуючи певні поступки чи послуги в обмін навіть припинення підтримки України.

Однак тут треба розібратися у тому, чи справді на ринку нафти є нестача ресурсу. Часте коливання цін на ресурс за ці останні тижні пояснює те, що наразі немає чіткого розуміння, скільки реально є нафти у світі,

– каже Ус.

Хоча ще на початку цього року, за всіма прогнозами, в жодному кварталі не повинно було бути дефіциту ресурсу. Завжди пропозиція перевищувала попит, тобто був надлишок.

Натомість Гетман зазначає, що те, чи виграє Росія від конфлікту США та Ізраїлю з Іраном, залежатиме від того, наскільки довго триватиме ескалація на Близькому Сході.

Якщо вона завершиться протягом місяця, то ніяких позитивних наслідків для російського бюджету не буде. Тобто буде тимчасовий сплеск ціни, але все одно за кінцем року дефіцит буде шалений, який може сягнути навіть 10 трильйонів рублів,

– прогнозує співрозмовник.

Натомість якщо спрогнозувати більш негативний сценарій, коли конфлікт може затягнутися на місяці, то ситуація безумовно буде позитивною для росіян й негативною для світової демократичної спільноти.