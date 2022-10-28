Дефіциту бюджету у 2023 році: скільки потребує Україна

Щомісячний дефіцит бюджету в Україні наступного року становитиме від 3 мільярдів до 4 мільярдів. Яку суму потрібно на відновлення і покриття дефіциту, читайте у тексті.

Скільки Україні потрібно для покриття дефіциту

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує для покриття дефіциту бюджету у 2023 році 38 мільярдів доларів.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над тим, аби надавати Україні 1,5 мільярда євро щомісячно. Ми щиро вдячні за таку позицію,

– каже Шмигаль.

Решту коштів, це понад 20 мільярдів доларів, Україна планує отримати від США та МВФ. За цими напрямками теж є значний прогрес.

До речі, під час зустрічі прем'єр-міністра з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, було домовлено про якнайшвидше проходження всіх підготовчих етапів, аби перейти до нової повномасштабної програми співробітництва з Фондом не пізніше I кварталу 2023 року.

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Необхідна допомога у 2023 році

Володимир Зеленський повідомив, що Україні терміново потрібні 17 мільярдів доларів на відновлення лікарень, шкіл, транспортної й енергетичної інфраструктури у рамках плану першочергової відбудови.

Уже наступного місяця ЄС виділить черговий транш макрофінансової допомоги. Цей перерахунок є частиною пакета у 9 мільярдів євро, яку вирішили надати Україні в червні.

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