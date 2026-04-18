Пенсійна криза в Росії: як бюджетний дефіцит перекидають на пенсіонерів

Рекордний дефіцит у Росбюджеті впливає на всі сфери життя. Однак головне питання – як закривати діри в бюджеті та звідки брати гроші. Часткова відповіь є у статистиці пенсійного фонду Москви, де йдеться про недофінансування пенсіонерів.

Що відомо про пенсійну систему Росії?

Про те, що відбувається в бюджеті Кремля, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

На кінець 2025 року фонд пенсійного та соціального страхування Росії мав дефіцит у 16,1 мільярда доларів. Порівняно з 2024 роком показник зріс у 3 рази та водночас є вдвічі більшим проти будь-яких попередніх кризових ситуацій.

Відомо, що причиною є обмеження прибутків від нафтової галузі.

Це вже не локальна проблема одного фонду, а симптом розпаду всієї бюджетної конструкції, яку кремль десятиліттями будував на нафтових надходженнях,

– зазначили в розвідці.

Так, влада скоротила федеральне фінансування на 40%, з 71,18 мільярда доларів до 41,39 мільярда доларів. З тим, що Росія в цілому недофінансовує пенсіонерів деякі гроші почали перекидати на інші "важливіші" сфери, тож система просто почалла руйнуватися.

Відомо зокрема, що страхові внески роботодавці не покривають усього обсягу витрат фонду, а лише 70%. Що ж стосується видатків пенсійного фонду – вони становили 228,61 мільярда доларів. В той час, коли надходження до структури були на рівні 161,26 мільярда.

Щоб покрити дефіцит гроші брали з резервів. Якщо на початку 2025 року там було 25,15 мільярда доларів, то нині залишається – 15,82 мільярда. Тобто пенсійний фонд Росії витратив понад 60% своїх запасів. Якщо ситуація продовжуватиметься, очевидно, що фонд в результаті не матиме, звідки брати хоч якісь ресурси.

Зверніть увагу! Дефіцит у фонді 2025 року став переламним моментом. Так, показник у 16,1 мільярда доларів дефіциту перевищує показник кризи 2015 року в 7,06 мільярда та кризи 2023 року, коли на страхові виплати Росії не вистачало 7,7 мільярда доларів.

Як зазначають у повідомленні, країна має суьтєві проблеми з бюджетом. У регіонах недостача грошей становить 19,49 міляьрда гривень. Загальний фінансовий дефіцит держави на кінець 2025 року сягнув 107,83 мільярда доларів.

У 2026 році Кремлю, за всіма ознаками, доведеться вибирати між пенсіонерами, армією та регіонами. І цей вибір не матиме безболісного рішення. Прихований секвестр соціальних виплат, затримки компенсацій і подальше перекладання тягаря на регіони стають логічним продовженням уже запущених процесів,

– додають в українській розвідці.

Що відомо про нестачу працівників у Росії?

Як пише російське РБК, Голова Ценробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що в Кремлі не вистачає робочої сили.

Багатьом може здаватися, що тривала жорсткість грошово-кредитної політики – це якась аномалія, ситуація, що виходить за межі звичайного, тому що минулі періоди високих ставок були пов'язані з тимчасовим погіршенням зовнішніх умов. І коли ситуація нормалізувалася, ми досить швидко знижували ставки. Зараз у нас погіршення зовнішніх умов, можна сказати, майже на постійній основі – це і щодо експорту, і щодо імпорту. Безробіття – 2%,

– пояснила Набіулліна.

Зокрема очільниця головного банку країни розповіла, що інфляція 2025 року сягнула 10%, отже це є "свідченням перегріву економіки".

Відомо, що Москва витрачає на війну в Україні 68% усього бюджету країни. Фактично люди виживають на 30% державних коштів, коли 2/3 бюджету відправляють "на Україну".

