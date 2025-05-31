Національна трагедія: що не дозволить російському бюджету довго воювати

Російський бюджет не зможе довго фінансувати війну через поєднання 3 ключових факторів – низькі доходи населення, зростання бюджетного дефіциту на тлі падіння цін на нафту, а також обмежений доступ до зовнішніх фінансових ресурсів через санкції.

Усе це суттєво підриває фінансову спроможність Росії вести тривалу війну. Детальніше про це 24 Каналу розповів економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

До теми Історії про крах російської економіки – казки: скільки насправді ворог ще може воювати

Що не дозволить російському бюджету довго воювати

Економіст не погоджується з висновками Financial Times щодо різкого зростання доходів громадян Росії. Якби доходи справді зростали, не було б фантастичного хвилеподібного збільшення обсягів споживчих кредитів, які беруть росіяни, та стрімкого зростання заборгованості за ними. Це стало справжньою національною трагедією – десятки мільйонів людей сьогодні мають проблеми з поверненням кредитів.

Другий важливий момент – залежність російської економіки від цін на нафту. Російський бюджет на 2024 рік формувався з розрахунку ціни нафти на рівні 70 доларів за барель. Однак уже у квітні уряд був змушений внести зміни – новий прогноз передбачає середньорічну ціну 57 доларів за барель. Це спричинило збільшення дефіциту бюджету з 1,6 трильйона рублів до 3,8 трильйона рублів, тобто більш ніж удвічі.

Звідки Росія братиме кошти для покриття цього дефіциту? Міжнародні фінансові ринки для неї закриті, тому єдиний спосіб – фонд національного добробуту, у якому наразі, за різними оцінками, залишилося близько 3,5 – 4 трильйони рублів. Якщо ціна на нафту не зросте, до кінця року Росія може повністю вичерпати цей фонд,

– наголосив Олег Пендзин.

Дефіцит бюджету – це ситуація, коли заплановані витрати перевищують доходи. Якщо немає зовнішніх або внутрішніх джерел фінансування, покрити його можна лише шляхом секвестру – скорочення видатків.

Утім, значна частина бюджету вже витрачається на війну: у 2025 році Росія планує виділити на військові потреби близько 13,5 трлн рублів (145 – 150 мільярдів доларів). Для порівняння: загальні витрати України складають близько 50 мільярдів доларів, і це при суттєвому скороченні військово-технічної допомоги з боку США.

Існує 3 ключові фактори, які визначають здатність воювати: гроші, гроші й ще раз гроші. Санкції, обмеження на експорт енергоресурсів, зменшення валютних надходжень – усе це безпосередньо впливає на можливість Росії фінансувати військові дії.

Це якраз питання, які активно протидіють можливості Росії воювати "в довгу",

– підкреслив економіст.

Попри заяви про зростання економіки, у першому кварталі 2025 року російська економіка зросла лише на 0,1% – що фактично є статистичною похибкою.