Дефіцит бюджету у Росії: Москва намагається знайти нове джерело коштів
- Російська економіка стикається зі значним дефіцитом бюджету, що змушує уряд або скорочувати витрати, або підвищувати податки.
- Чиновники обговорюють введення "податку на надприбутки", зокрема для золотодобувних і металургійних компаній, щоб знайти додаткові джерела доходу.
Різке погіршення прогнозів щодо економіки загрожує посиленню проблем щодо бюджету. Для його балансування уряду доведеться або скорочувати витрати, або знову підвищувати податки.
Що відбувається у Росії через дефіцит бюджету?
За новою оцінкою Мінекономрозвитку, цього року російський ВВП зросте лише на 0,4%, про що пише The Moscow Times.
Згідно з інформацією, це:
- втричі нижче за попередній прогноз (1,3%);
- у 2,5 раза менше за економічне зростання минулого року (1%);
- більш ніж у 10 разів нижче за темпи, з якими економіка зростала у 2023 – 2024 роках.
Важливо! Одночасно були знижені прогнози щодо номінального ВВП, курсу долара та обсягів видобутку нафти. Цьогоріч вони стануть мінімальними за останні 17 років.
З урахуванням нових умов, граничний рівень витрат федерального бюджету наступного року (відповідно до бюджетного правила) має становити близько 43,1 трильйона рублів. Таку суму назвав головний економіст ВТБ Родіон Латипов.
Це на 3 трильйони рублів менше, ніж закладено у бюджетний план на 2027 рік, і на 1 трильйон менше, ніж цьогоріч.
Схожі оцінки наводить директор з інвестицій компанії "Астра" Дмитро Польовий: якщо не порушувати бюджетне правило, уряд зможе витратити наступного року лише 44,1 – 44,6 трильйона рублів. А це означає, що владі доведеться або скоротити витрати на 1,5 – 3 трильйони рублів, або знайти додаткові доходи на таку ж суму.
Міцніший рубль і слабка економіка означають менші податкові надходження, що породжує цікаве питання: де братимуть гроші? Все більше назрівають перспективи розширення дефіциту бюджету цього року та подальшого підвищення податків наступного, найімовірніше – для бізнесу,
— зазначив інвестиційний банкір Євген Коган.
У тексті зазначають, що чиновники вже обговорюють "податок на надприбутки". Очікується, що його доведеться сплатити золотодобувним і металургійним компаніям.
Однак будь-які додаткові заходи мобілізації доходів лише посилять ризики для економіки.
Зауважте! Прибутки компаній у 2026 році продовжують падати, запасу міцності у багатьох приватних компаній уже немає, малий бізнес тримається з останніх сил, тому будь-які додаткові збори лише погіршать ситуацію.
Щоб наповнити військовий бюджет, який "поглинає" майже 40% усіх коштів федеральної скарбниці, торік Мінфін:
- підвищив податок на прибуток;
- запровадив диференційовану шкалу ПДФО;
- планував зібрати понад 3 трильйони рублів додаткових надходжень.
Однак дефіцит бюджету за 2025 рік у п’ять разів перевищив початковий план, через що податки довелося підвищувати знову. З 2026 року ПДВ збільшили до 22%, а також стартувала податкова реформа для малого бізнесу. Попри це, до кінця квітня "дірка" у федеральній скарбниці сягнула майже 6 трильйонів рублів, удвічі перевищивши торішній показник на ті ж дати та у 1,5 раза — план на весь рік.
Нагадаємо, що російський віцепрем’єр Олександр Новак вже коментував чинну ситуацію.
Тут головне завдання – пріоритизація витрат, акцент на найефективніших напрямках,
– казав Новак.
Російська влада має вибрати "пріоритети" серед статей витрат, адже проблем у Росії багато. Наприклад, ціни на нафту виявилися низькими, а курс рубля – міцним. Водночас потреба у витратах зросла, зокрема потрібні гроші на "забезпечення оборони та безпеки".
Важливо! За чотири місяці поточного року бюджетний дефіцит Росії досяг 78,4 мільярда доларів. Це 2,5% ВВП та майже вдвічі більше, ніж за той самий період торік. Але на рік Москва закладала дефіцит у розмірі 50,5 мільярда доларів. Про це повідомляли у СЗРУ.
Що ще варто знати про дефіцит бюджету у Росії?
Експерт Сергій Фурса розповів, що є сповільнення щодо російського бюджету. Але не факт, що "цей мінус" продовжиться протягом року. Водночас, як зазначив Фурса, ресурсу для значного зростання у росіян теж немає.
Експерт наголосив, що обвалу ВВП у Росії теж немає. Проте дійсно є зниження.
Водночас війна в Ірані допомогла Кремлю заробити. Про це нагадав експерт Олександр Савченко у коментарі для 24 Каналу. За підрахунками Савченка, якщо війна в Ірані продовжиться, а високі ціни на нафту зберігатимуться, то до кінця року Путін може отримати значну суму. Це приблизно 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет.