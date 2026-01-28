Дефіцит наразі неможливо покрити імпортом: що може врятувати енергосистему

В українській енергосистемі виник гострий дефіцит потужності. Але покрити його наявною генерацією та імпортом – нині неможливо.

Що може допомогти енергосистемі?

Про це заявив очільник Укренерго Віталій Зайченко під час онлайн-участі в засіданні правління Європейської Бізнес Асоціації. Зокрема, він розповів, що могло б покращити ситуацію.

Росія комплексно атакує українську енергетику ще з жовтня 2025 року, б'ючи дронами, ракетами, КАБами тощо. Об'єкти генерації, передачі та розподілу пошкоджено в більшості регіонів.

В енергосистемі виник гострий дефіцит потужності, покрити який наявною генерацією та імпортом електричної енергії наразі неможливо,

– наголосив очільник Укренерго.

Тож за таких умов важливим є залучення приватних інвестицій у будівництво об'єктів генерації. Наприклад, завдяки спецаукціонам Укренерго впродовж минулого року в енергосистемі з'явилось 423 мегавати нових генерувальних потужностей.

Окрім того, в компанії наголосили на підключенні до загальної мережі генерувальних потужностей, які бізнес і промисловість використовують як резервні джерела на випадок погодинних чи аварійних відключень.

За словами Зайченка, працюючи на ринку електроенергії, такі установки могли б покривати частину дефіциту в енергосистемі, а також приносити прибуток власникам.

Зверніть увагу! Станом на ранок 28 січня в Україні зберігалася необхідність в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах.

Ексклюзивно для 24 Каналу Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що численні атаки, а також ввімкнення й вимкнення підвищують аварійність мереж і обладнання. Проблему неможливо вирішити лише відновленням пошкоджених ТЕС – потрібне створення й підключення нових потужностей генерації, передачі та розподілу, а також системний розвиток енергомережі загалом.

Що відомо про імпорт електроенергії?