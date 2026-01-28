Дефіцит наразі неможливо покрити імпортом: що може врятувати енергосистему
- В українській енергосистемі виник гострий дефіцит потужності, який неможливо покрити наявною генерацією та імпортом.
- Очільник Укренерго наголосив на важливості підключення резервних потужностей промисловості до загальної мережі.
В українській енергосистемі виник гострий дефіцит потужності. Але покрити його наявною генерацією та імпортом – нині неможливо.
Що може допомогти енергосистемі?
Про це заявив очільник Укренерго Віталій Зайченко під час онлайн-участі в засіданні правління Європейської Бізнес Асоціації. Зокрема, він розповів, що могло б покращити ситуацію.
Дивіться також Чому в сусідів є світло, а у вас – ні: інтерв'ю експерта з енергетики про графіки відключень і коли стане легше
Росія комплексно атакує українську енергетику ще з жовтня 2025 року, б'ючи дронами, ракетами, КАБами тощо. Об'єкти генерації, передачі та розподілу пошкоджено в більшості регіонів.
В енергосистемі виник гострий дефіцит потужності, покрити який наявною генерацією та імпортом електричної енергії наразі неможливо,
– наголосив очільник Укренерго.
Тож за таких умов важливим є залучення приватних інвестицій у будівництво об'єктів генерації. Наприклад, завдяки спецаукціонам Укренерго впродовж минулого року в енергосистемі з'явилось 423 мегавати нових генерувальних потужностей.
Окрім того, в компанії наголосили на підключенні до загальної мережі генерувальних потужностей, які бізнес і промисловість використовують як резервні джерела на випадок погодинних чи аварійних відключень.
За словами Зайченка, працюючи на ринку електроенергії, такі установки могли б покривати частину дефіциту в енергосистемі, а також приносити прибуток власникам.
Зверніть увагу! Станом на ранок 28 січня в Україні зберігалася необхідність в ощадливому енергоспоживанні в усіх регіонах.
Ексклюзивно для 24 Каналу Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що численні атаки, а також ввімкнення й вимкнення підвищують аварійність мереж і обладнання. Проблему неможливо вирішити лише відновленням пошкоджених ТЕС – потрібне створення й підключення нових потужностей генерації, передачі та розподілу, а також системний розвиток енергомережі загалом.
Що відомо про імпорт електроенергії?
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін створив усі умови для термінового збільшення імпорту електроенергії. Не менше половини від власного споживання в такий спосіб терміново мали забезпечити державні компанії – Укрзалізниця, Нафтогаз та "Українська оборонна промисловість".
Уже 24 січня голова правління Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що група збільшила імпорт електроенергії з Європи. Закупівля тепер покриває понад 50% її потреб, тож відповідний обсяг електроенергії вивільнили для побутових споживачів.