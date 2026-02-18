"Настільки великих дефіцитів ще не спостерігали": як енергокриза б'є по економіці

Через російські обстріли страждає не лише енергетика, а й економіка. Попередні прогнози Нацбанку щодо кризової ситуації з електроенергією виявилися майже в 2 рази меншими від реальних наслідків атак.

Яким є дефіцит в енергетиці цієї зими?

Про те, як нестача електроенергії, впливає на українську економіку, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Дивіться також Аварійні відключення та наслідки обстрілів: що відомо про стан енергосистеми України

Під час дискусії "Як обстріли енергосистеми впливають на роботу бізнесу?" Артем Вдовиченко, заступник начальника управління економічного аналізу Департаменту монетарної політики та Нацбанку, проаналізував звіт.

Настільки великих дефіцитів електроенергії ми ще не спостерігали,

– зазначив Вдовиченко.

У звіті зазначається, що за попереднім прогнозом зима 2025 – 2026 років мала пройти з дефіцитом в енергетиці на рівні 4%. Однак фактично нестача майже у 2 рази вища і становить 7%.

Зауважте! Протягом 2025 року нестача електроенергії сягала 2%.

Вдовиченко пояснив, що така різниця виникла через літній період, коли інша погода та ударів по енергетиці було менше.

Проте із настанням осені 2025 року удари по енергосистемі суттєво посилились, на кінець року вже були антирекорди. До того ж на ситуацію вплинула холодна зима, адже середня температура була нижчою за норму на 4 градуси.

Такі низькі температури призводять до того, що потреба в електроенергії збільшується. Відповідно, якщо ви не можете покрити її через генерацію або через імпорт, у вас формується великий дефіцит,

– пояснив представник НБУ.

Через російські удари НБУ також переглянув прогноз на весь 2026 рік.

Що відбувається з економікою через дефіцит в енергетиці?

Так, Вдовиченко пояснив, що через аварійні ситуації в енергосистемі передусім страждає економіка країни. Нестача електроенергії напряму впливає на темпи зростання в економічеих процесах.

Ми оцінили негативний вплив енергодефіциту на ВВП у 2025 році у 0,2%. Тобто якби не було цього негативного впливу, ми б мали зростання економіки на рівні 2%,

– додав фахівець.

Водночас відомо, що у 2026 році за попереднім прогнозом нестача генерації сповільнить економічний ріст на 0,4%.

Як енергокриза впливає на бізнес?

В програмі Українського Радіо Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, розповів, що великі підприємства ризикують зупинкою бізнесу.

Зокрема експерт наголосив, що всі генератори покликані для тимчасової роботи, тож бізнесу необхідно це враховувати.

Для підприємств, де потрібна фіксована електроенергія йдеться про окремі виклики. Наприклад, якщо бізнес має теплиці й взимку їх треба безперебійно забезпечувати через електроенергію – потрібна завчасна підготовка.

Колісник каже, що більшість таких підприємств дійсно готувалися й переходили на газові генератори. Тобто багато залежить від самих власників та їхньої мети – працювати попри складну енергоситуацію.

Однак найбільше від енергокризи може постраждати малий бізнес. Особливо, якщо не було заощаджень на підготовку. Адже попит на послуги зріс, але сфера до цього може бути не готовою. Йдеться про кав'ярні, маленькі магазинчики, ресторани чи кафе.

Що ще відомо про енергоситуацію в Україні?

У Києві відновили теплопостачання для 2 600 будинків, які були без тепла після атаки 12 лютого. Проте ще понад тисяча будинків у Дніпровському та Дарницькому районах – досі без опалення.

Водночас Росія продовжує атакувати Нафтогаз. З початку широкомасштабної війни росіяни обстріляли газові об'єкти компанії 401 раз. А 2025 рік став антирекордним за кількістю обстрілів, порівняно з минулими роками.