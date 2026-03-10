Форс-мажор в Індії: уряд вводить надзвичайні заходи через дефіцит газу

Після припинення відвантажень скрапленого природного газу (СПГ) через Ормузьку протоку в Індії виник гострий дефіцит енергоресурсів. Тепер уряд оголосив про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці.

Які заходи запроваджує Індія?

Постачання газу перенаправлять із менш пріоритетних секторів до головних споживачів, пише Reuters.

У повідомленні уряду зазначається, що природний газ відтепер постачатимуть пропорційно до середнього рівня споживання за останні шість місяців. Розподілятимуть блакитне паливо між пріоритетними сферами залежно від його наявності.

Індійська влада виділила кілька напрямів:

Найвищий пріоритет отримали постачання газу для домогосподарств та автомобілів (паливо для перевезень) – вони забезпечуватимуться на 100%.

отримали постачання газу для домогосподарств та автомобілів (паливо для перевезень) – вони забезпечуватимуться на 100%. Друге місце займають заводи з виробництва добрив, яким постачатиметься 70% необхідного газу.

Постачання для чайної промисловості, виробничих та інших промислових споживачів будуть підтримуватися на рівні 80%.

Малі промислові та комерційні клієнти йдуть четвертими за пріоритетністю – вони отримають також 80% газових поставок.

Чому Індія лімітує постачання газу?

Індія змушена обмежувати постачання газу через наслідки війни в Ірані. Річ у тім, що країна забезпечує половину свого щоденного споживання газу за рахунок імпорту, а це 195 мільйонів кубометрів.

До блокування Ормузької протоки та оголошення Катаром надзвичайних обставин країна отримувала близько третини цих обсягів газу саме з Близького Сходу.

Нагадаємо, минулого тижня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після атак іранських безпілотників на його експортний термінал. Фахівці говорять, що на відновлення звичних обсягів знадобиться не менш як місяць, пише Reuters.

Важко завойована репутація Катару як найбезпечнішого постачальника газу була втрачена за лічені дні,

– зазначають аналітики.

Через зупинку виробництва в Катарі очікується чималий дефіцит газу на світових ринках.

Зауважте! Катар є одним із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу і забезпечує попит близько 20% глобального ринку.

Які наслідки дефіциту газу?