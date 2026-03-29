Попереду – великий дефіцит: чим загрожує світові війна в Ірані

Війна з Іраном серйозно порушила постачання енергоносіїв. Ринок не відображає реального масштабу перебоїв у постачанні нафти й газу. Усе гірше, ніж може здаватися.

Ціни на нафту навряд чи швидко повернуться до довоєнного рівня. Дефіцит пального вже поширюється в Азії і до квітня може дійти до Європи. Про це заявили керівники найбільших нафтових і газових компаній світу на конференції CERAWeek у Х'юстоні, пише CNBC.

Дивіться також Експерти припустили, як довго Іран ще може воювати зі США та Ізраїлем

Чим війна в Ірані може обернутися для світу?

Так, глава ConocoPhillips Райан Ленс заявив, що просто неможливо вилучити з глобального ринку 8 – 10 мільйонів барелів нафти на добу та близько 20% зрідженого природного газу і не мати серйозних наслідків.

Глава Kuwait Petroleum Corporation шейх Наваф аль-Сабах зазначив, що Іран фактично запровадив економічну блокаду нафтовидобувних країн Близького Сходу, закривши Ормузьку протоку. Вона є ключовою артерією, через яку проходить експорт нафти країн Перської затоки до світових ринків.

Це атака не лише на Затоку, а й утримання світової економіки в заручниках,

– сказав аль-Сабах.

Він попередив, що війна може мати "ефект доміно" для всієї світової економіки.

Аналітики порівнюють нинішню ситуацію з нафтовою кризою 1973 року і вважають її однією з найсерйозніших за останні десятиліття. Один із експертів заявив, що ситуація "надзвичайно небезпечна", оскільки фактично Іран контролює Ормузьку протоку.

Експерти попереджають, що конфлікт може загостритися, а економіки країн Перської затоки – зокрема Катару, ОАЕ, Іраку і Саудівської Аравії – втратити до 30% ВВП.

Представники нафтових компаній також заявили, що фізичні поставки нафти зараз важливіші за біржові ціни, оскільки реальний дефіцит ще не повністю відображений на ринку.

Керівник Shell зазначив, що вже відчувається нестача авіаційного пального, далі може постраждати дизель, а потім бензин.

За його словами, дефіцит поширюється з Азії до Європи. Китай уже обмежив експорт нафтопродуктів, а деякі країни почали нормувати пальне.

Ціни на нафту зросли до найвищого рівня за понад три роки: американська нафта подорожчала приблизно на 49% і коштує близько 100 доларів за барель, а Brent – більш ніж на 55% і становить близько 112 доларів за барель.

Експерти вважають, що ціни залишатимуться високими навіть після завершення конфлікту, оскільки ринок потребуватиме часу для відновлення запасів.

Отже, керівники енергетичних компаній і аналітики попереджають: війна в Ірані створює глобальну енергетичну кризу, яка може довго впливати на ціни, постачання пального та економіку багатьох регіонів світу.

Війна в Ірані впливає на світовий ринок: останні новини