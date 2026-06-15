Знайшли вихід: після ударів по НПЗ у Росії вирішили пожертвувати якістю пального

У Росії намагаються впоратися з паливною кризою, яка виникла через українські атаки на нафтопереробні заводи. На тлі проблем із забезпеченням ринку влада дозволила окремим НПЗ постачати росіянам бензин і дизельне пальне нижчої якості.

Який бензин продаватимуть у Росії

Тепер заводи можуть пропонувати російським АЗС пальне, яке формально має стандарт "Євро-5", але за якістю по факту відповідає стандарту "Євро-3", пише російський "Комерсант", посилаючись на джерела.

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За словами видання, послаблення вже запроваджували восени 2025 року, коли дефіцит бензину та дизелю в Росії був гострим. У травні 2026 року влада вирішила повернутися до цієї практики.

Насамперед зміни у якості бензину та дизелю стосуються вмісту сірки.

У чинному технічному регламенті Євразійського економічного союзу, до якого належить Росія, для бензину стандарту "Євро-5" передбачені обмеження не більше 10 міліграмів сірки на кілограм пального.

Однак джерела розповіли виданню, що окремим НПЗ дозволили виробляти бензин із вмістом сірки до 150 міліграмів на кілограм. Таким чином, вміст сірки перевищує норму для "Євро-5" у цілих 15 разів, що по суті переводить пальне до стандарту "Євро-3".

Для дизелю вимоги послабили ще більше. Тепер допускається рівень сірки до 350 міліграмів на кілограм, що у 35 разів більше за вимоги стандарту "Євро-5".

Окрім того, у бензин дозволили додавати:

до 42% ароматичних вуглеводнів;

до 1% монометиланіліну (присадки для підвищення октанового числа);

та до 5% етанолу.

Контролюватиме застосування послаблень до якості пального Міністерство енергетики Росії. Відомство має щомісяця звітувати уряду про обсяги та виробників такого пального.

При цьому продавати пальне бензин та дизель зі збільшеним вмістом сірки дозволили лише на російських АЗС.

За словами співрозмовника видання, такий крок покликаний запобігти дестабілізації внутрішнього ринку.

Однак експерти попереджають про додаткові ризики для власників автомобілів через зниження якості пального. Так, представник компанії NEFT Research Сергій Фролов пояснив, що підвищений вміст сірки шкодить сучасним автівкам із системами контролю викидів та складною електронікою.

Під час згоряння такого пального утворюються агресивні сполуки, які можуть прискорювати зношування двигуна, вихлопної системи та каталізаторів,

– зазначив Фролов.

Зауважте! Фахівці відзначають, що ключовою проблемою паливного ринку Росії наразі є не лише виробництва бензину та дизелю. Постачальники не можуть своєчасно достачити його до регіонів, які потерпають від дефіциту.