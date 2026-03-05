А95 фактично зник: що відомо про дефіцит пального у Криму

Місцева влада Криму повідомила про дефіцит бензину, що виник через несприятливу погоду. Нібито ситуація вже покращилася, однак жителі повідомляють про черги на АЗС та відсутніть пального.

Що відомо про дефіцит палива в Криму?

Про те, яка ситуація на АЗС, йдеться в повідомленні Міністерства палива та енергетики Криму.

Так нібито в період з 24 по 27 лютого через погоду порушились поставки, але нині "вони відновились".

У зв'язку з несприятливими погодними умовами з 24 по 27 лютого було порушено ритмічність постачання світлих нафтопродуктів поромною переправою, що призвело до затримок у поставках паливно-мастильних матеріалів на півострів. Регулярні поставки бензину відновлено,

– йдеться в повідомлені.

Однак від місцевих є інші свідчення. Наприклад, телеграм-канал "ЧП/Севастополь" опублікував допис, де є інформація про черги на АЗС та дефіцит бензину. Найпроблемніше купити паливо марки А95.

Що ще відомо про ситуацію з бензином А95 у Криму?

Нещодавно повідомлялося, що бензин цієї марки фактично зник з АЗС Севастополя та Сімферополя. Про це зокрема йдеться на ресурсі "Діалог.ua" з посиланням на зібрані матеріали з соцмереж місцевих та регіональних пабліків.

Зокрема повідолення про нестачу пального підтверджують і самі мережі заправок. Наприклад, "Мустанг" повідомив, що у них доступне паливо лише однієї марки (АІ-92). Мережа "ТЭС" взагалі не має бензину, але як зазначає – тимчасово.

Деталей паливної кризи не розкривають, та раніше такі дефіцити пов'язували з українськими ударами по російських НПЗ.

Однак нині причиною може бути й загострення на Близькому Сході. Адже через це ціни на нафту, газ і бензин зросли майже у всьому світі. До того ж через часткову блокаду Ормузької протоки транспортування палива під загрозою.

Що потрібно знати про ситуацію з пальним в Україні та світі?