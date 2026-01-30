Це не "консервація" коштів: що буде з депозитами в Україні на початку лютого

Упродовж 2 – 8 лютого депозитний сегмент перебуватиме в стані "переформатування". Йдеться про перехід з "акційного" періоду до звичайного.

Якою буде ситуація на початку лютого?

Цей етап стане важливим для потенційних позичальників, що планували чи планують розміщувати частину своїх доходів на депозитах. Детальніше пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

Дивіться також Проблеми з виплатою кредиту: які рішення передбачені на час воєнного стану

Ставки залишаються досить привабливими: середня дохідність залежно від терміну розміщення коштів уже кілька місяців тримається в межах 13 – 14,5% річних. Водночас максимальні пропозиції подекуди сягають 16% річних.

Громадяни також мають можливість розміщувати кошти на відносно короткі строки без суттєвого ризику втрати їхньої купівельної спроможності. Наявні терміни депозитів фактично означають вибір між часом і дохідністю.

Банкір наголосив, що це не "консервація" коштів, які не можна забрати, не втративши дохід. Очікується, що найбільший попит (понад 60%) припаде на депозити з максимальною дохідністю, переважно на 6 – 9 місяців та 1 рік.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Курсове "заспокоєння" на валютному ринку здатне прибрати зайві страхи громадян, що мають намір зберегти кошти від знецінення. Очікується, що наступного тижня валютні зміни будуть лише точковими, ситуативними, а не системними. Нових курсових рекордів не передбачається.

Низький рівень інфляції також може підштовхнути громадян діяти впевненіше – "без озирань і нерішучості". Коли ціни майже не зростають, з'являється можливість отримати помірний пасивний дохід: залежно від ставки та терміну розміщення коштів чистий прибуток може становити близько 2 – 3%.

Банківська система загалом демонструє стійкість і високий рівень захищеності, банки працюють майже без збоїв навіть в умовах відключень електроенергії.

Можна навіть сказати, що саме банки стимулюють будь-яке економічне зростання, розвиваючи кредитні та депозитні програми. Міцні банки – це довіра громадян і, найголовніше, довіра до гривні,

– додав експерт.

Отже, протягом першої декади лютого в депозитному сегменті будь-які істотні зміни малоймовірні, а гривневі вклади залишаються одним із найбільш вигідних механізмів збереження та заощадження коштів.

Нагадаємо, 29 січня уперше за півтора року Нацбанк знизив облікову ставку до 15%. Окрім того, він погіршив прогнози щодо інфляції, яка за підсумками 2026 року помірно знизиться до 7,5%.

Що буде з депозитами у 2026 році?