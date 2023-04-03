Банки підняли депозитні ставки: скільки можна заробити тепер

Вслід за "ПриватБанком" monobank теж підняв депозитні ставки. Тепер річні депозити можуть приносити від 12,5% річних до 15,5% річних залежно від банку.

Нові правила від НБУ

Великі фінустанови почали переглядати свої депозитні пропозиції після запровадження нових правил, які запровадив Нацбанк щодо роботи з коштами клієнтів.

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Нагадуємо, що з 11 березня підвищилися вимоги для обов’язкового резервування: суми коштів, які фінустанови зобов’язані заморожувати на коррахунках Нацбанку під гроші, що залучаються від фізосіб та юросіб.

З 11 травня нульова пільга щодо резервування поширюватиметься на гривневі вклади. Але тільки на ті, що розміщені на термін від 3 місяців та більше. Це зроблено для того, щоб закрити "лазівки" для фінустанов, які дозволяли уникати заморожування коштів.

НБУ також знизив ставку до 20% річних за депозитними сертифікатами овернайт. Це зменшить заробітки банків на вільних коштах, які розміщені подобово.

Крім того, з 7 квітня фінустанови вкладатимуть у 3-місячні сертифікати НБУ під облікову ставку — 25% річних.

Таким чином це мало активізувати зростання депозитних ставок.

Банки вже починають підвищувати депозитні ставки

"ПриватБанк";

Банк підвищив ставки на вклади на 6, 9 та 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5%. Відтак депозити на 12 місяців приноситимуть 12,5% річних. А вклади на 6 та 9 місяців мають дохідність 11,5%.

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Monobank;

Банк підвищив депозитні ставки за усіма депозитними програмами — на 1−2,5%. До прикладу, за гривневими депозитами без права дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла за річними вкладами — на 1,5%. Тепер річний вклад принесе 15,5% дохідності.

А за гривневими депозитами із правом дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла також за річними вкладами — на 2,5%, тобто річний вклад принесе вже 14,5%.