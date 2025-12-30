Інвестори повірили: держоблігації України відреагували на зустріч Зеленського з Трампом

Державні облігації України у понеділок, 29 грудня, подорожчали після переговорів президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Вартість більшості цінних паперів додала 1 цент на 1 долар.

Чому облігації України зросли?

Інвестори побачили певні позитивні сигнали у переговорах президентів щодо можливого завершення війни Росії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Тому деякі державні облігації зросли до найвищого рівня від часу реструктуризації державного боргу на 20 мільярдів доларів минулого року.

Хоча надії на мир неодноразово руйнувалися протягом минулого року, динаміка українських облігацій сигналізує про нову хвилю оптимізму серед інвесторів щодо можливості перемир’я,

– пише видання.

Цей оптимізм призвів до того, що одні з найбільш ліквідних паперів із погашенням у 2034 та 2035 роках під 4,5% річних піднялися у вартості до рівнів початку лютого 2025 року. Тоді ціни різко впали після відомої сварки Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

Протягом останніх тижнів українські боргові папери також підтримали плани Міжнародного валютного фонду щодо нової програми фінансування на наступні чотири роки у розмірі 8,2 мільярда доларів.

Також держоблігації позитивно відреагували на кредит ЄС у сумі 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Нагадаємо, його європейські лідери ухвалили на саміті ЄС в середині грудня, повідомив голова Євроради Антоніу Кошта.

Важливо! Водночас не всі українські держоблігації змогли повернутися до рівнів початку лютого. Зокрема, цінні папери, прив'язані до зростання ВВП країни у понеділок торгувалися близько 57 центів за долар проти майже 70 центів у лютому.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

У вихідні Зеленський і Трамп зустрілися у клубі Мар-а-Лаго, який знаходиться в американському Маямі, штат Флорида. Три години президенти за зачиненими дверима обговорювали досягнення миру в Україні.

Опісля на пресконференції Трамп назвав переговори із Зеленським дуже хорошими й змістовними.

Ми наблизилися (до мирної угоди – 24 Канал) дуже сильно, хоча багато хто говорив, що це неможливо... Ми досягли великої деталізації,

– зазначив Трамп.

За словами глави Білого дому, США з Україною погодили 95% питань, залишилися 1 – 2 пункти, які потрібно обговорити.

Варто знати! Разом з тим Трамп наголосив, що розв'язати територіальні питання поки так і не вдалося.

Як облігації реагують на політичні події?