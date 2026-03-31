Несподівана зміна: що відбулося з Державним боргом України у лютому
- У лютому 2026 року державний і гарантований державою борг України зменшився на 1,41 мільярда гривень (1,8 мільярда доларів США).
- Скорочення боргу відбулось через погашення зобов'язань за кредитами країн-партнерів та переоцінку валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів.
Державний борг України становив 9 211,2 мільярдів гривень або 213,18 мільярдів доларів США. Така цифра відома станом на 28 лютого 2026 року.
Що відбулося з Державним боргом України у лютому 2026 року?
У лютому поточного року державний і гарантований державою борг зменшився на 1,41 мільярда гривень, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 мільярда доларів США, про що повідомляє Мінфін.
Читайте також Україна живе з величезними боргами: хто найбільше кредитує та чи є шанси не повертати гроші
Зокрема наразі відомо про такі показники:
- державний зовнішній борг – 6 931,02 мільярда гривень (75,25%), або 160,41 мільярда доларів США;
- державний внутрішній борг – 2 009,62 мільярда гривень (21,82%), або 46,1 мільярда доларів США;
- гарантований державою борг – 270,55 мільярда гривень (2,94%), або 6,26 мільярда доларів США.
Зокрема, державний зовнішній борг скоротився на 10,08 мільярда гривень (1,6 мільярда доларів США) – до 6 931,02 мільярдів гривень (160,4 мільярда доларів США). А державний внутрішній борг зріс на 16,97 мільярда гривень і станом на 28 лютого становив 2 009,62 мільярда гривень (46,5 мільярда доларів США).
Гарантований державою борг у лютому поточного року зменшився на 8,29 мільярда гривень, а саме:
- гарантований зовнішній борг зменшився на 8,25 мільярда гривень – до 207,87 мільярда гривень;
- гарантований внутрішній борг зменшився на 0,04 мільярда гривень — до 62,68 мільярда гривень.
Скорочення державного та гарантованого боргу в лютому відбулось внаслідок погашення боргових зобов'язань за кредитами країн-партнерів та переоцінки валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів станом на кінець місяця порівняно з попереднім періодом,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо! У січні 2026 року Державний борг України на 31 січня 2026 року становив 9 212,6 мільярда гривень. Про це повідомляли у Міністерстві фінансів. У січні обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 169,92 мільярда гривень (або ж 1,67 мільярда доларів США).
Що ще слід знати про ситуацію з боргом?
- Збільшення видатків державного бюджету на оборону призвело до різкого зростання бюджетного дефіциту. Тому обсяг держборгу теж суттєво зріс.
- Зокрема Мінфін визначив 3 головні цілі боргової політики на 2026 – 2028 роки. Прийняття Стратегії зокрема є зобов'язанням України перед ЄС у межах Ukraine Facility.