Що відбулося з Державним боргом України у лютому 2026 року?

У лютому поточного року державний і гарантований державою борг зменшився на 1,41 мільярда гривень, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 мільярда доларів США, про що повідомляє Мінфін.

Зокрема наразі відомо про такі показники:

державний зовнішній борг – 6 931,02 мільярда гривень (75,25%), або 160,41 мільярда доларів США;

державний внутрішній борг – 2 009,62 мільярда гривень (21,82%), або 46,1 мільярда доларів США;

гарантований державою борг – 270,55 мільярда гривень (2,94%), або 6,26 мільярда доларів США.

Зокрема, державний зовнішній борг скоротився на 10,08 мільярда гривень (1,6 мільярда доларів США) – до 6 931,02 мільярдів гривень (160,4 мільярда доларів США). А державний внутрішній борг зріс на 16,97 мільярда гривень і станом на 28 лютого становив 2 009,62 мільярда гривень (46,5 мільярда доларів США).

Гарантований державою борг у лютому поточного року зменшився на 8,29 мільярда гривень, а саме:

гарантований зовнішній борг зменшився на 8,25 мільярда гривень – до 207,87 мільярда гривень; гарантований внутрішній борг зменшився на 0,04 мільярда гривень — до 62,68 мільярда гривень.

Скорочення державного та гарантованого боргу в лютому відбулось внаслідок погашення боргових зобов'язань за кредитами країн-партнерів та переоцінки валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів станом на кінець місяця порівняно з попереднім періодом,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо! У січні 2026 року Державний борг України на 31 січня 2026 року становив 9 212,6 мільярда гривень. Про це повідомляли у Міністерстві фінансів. У січні обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 169,92 мільярда гривень (або ж 1,67 мільярда доларів США).

