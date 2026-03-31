Что произошло с Государственным долгом Украины в феврале 2026 года?

В феврале текущего года государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 1,41 миллиарда гривен, при этом в долларовом эквиваленте на 1,8 миллиарда долларов США, о чем сообщает Минфин.

В частности пока известно о таких показателях:

государственный внешний долг – 6 931,02 миллиарда гривен (75,25%), или 160,41 миллиарда долларов США;

государственный внутренний долг – 2 009,62 миллиарда гривен (21,82%), или 46,1 миллиарда долларов США;

гарантированный государством долг – 270,55 миллиарда гривен (2,94%), или 6,26 миллиарда долларов США.

В частности, государственный внешний долг сократился на 10,08 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов США) – до 6 931,02 миллиардов гривен (160,4 миллиарда долларов США). А государственный внутренний долг вырос на 16,97 миллиарда гривен и по состоянию на 28 февраля составил 2 009,62 миллиарда гривен (46,5 миллиарда долларов США).

Гарантированный государством долг в феврале текущего года уменьшился на 8,29 миллиарда гривен, а именно:

гарантированный внешний долг уменьшился на 8,25 миллиарда гривен – до 207,87 миллиарда гривен; гарантированный внутренний долг уменьшился на 0,04 миллиарда гривен - до 62,68 миллиарда гривен.

Сокращение государственного и гарантированного долга в феврале произошло в результате погашения долговых обязательств по кредитам стран-партнеров и переоценки валютных обязательств из-за изменения обменных курсов по состоянию на конец месяца по сравнению с предыдущим периодом,

– говорится в сообщении.

Напомним! В январе 2026 года Государственный долг Украины на 31 января 2026 года составил 9 212,6 миллиарда гривен. Об этом сообщали в Министерстве финансов. В январе объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 169,92 миллиарда гривен (или 1,67 миллиарда долларов США).

